En un encuentro que tuvo de todo, Sportivo Belgrano cayó 2 a 0 como visitante ante Atlético Rafaela, en el marco de la tercera fecha del Nonagonal del Torneo Federal A. El equipo de Sergio Maza fue claramente superior durante la primera parte, generó varias situaciones claras y mereció abrir el marcador. Sin embargo, no logró concretar y lo terminó pagando caro.

El partido se jugó en el Estadio Monumental de Rafaela, ante un buen marco de público. Sportivo venía de recuperar la confianza tras la goleada frente a San Martín de Formosa y mostró esa energía durante los primeros 45 minutos.

Un primer tiempo que ilusionó

Desde el arranque, la Verde salió a imponer condiciones. A los 12’, el “Bicho” Rossi tuvo una de las más claras con una gran maniobra individual. Avaro también probó con peligro a los 22’ y luego, a los 24’, Sportivo estuvo a centímetros de gritar un verdadero golazo en una jugada colectiva muy bien elaborada.

La figura del primer tiempo fue sin dudas el arquero local Mayco Bergia, quien tapó tres situaciones claves y sostuvo a Rafaela en el partido. La defensa del equipo cordobés también mostró firmeza, con un gran trabajo de Camisassa y Alessandria.

Recién a los 38’ llegó la primera ocasión seria para el local, pero Santiago Roggero, en una gran tarde, respondió con seguridad.

La roja que cambió el partido

En el complemento, todo se empezó a complicar. Primero fue un fuerte golpe entre Attis y Ponce, y luego, a los 60', llegó el momento bisagra: Braian Camisassa fue expulsado y dejó a Sportivo con diez hombres para afrontar la parte más exigente del encuentro.

Maza movió el banco con el ingreso de Cóceres y Sagristani, más adelante Cortizo y Franceschi, buscando aire nuevo en el mediocampo. A pesar de la inferioridad numérica, Roggero se erigió como la gran figura del partido con al menos cuatro tapadas claves en la segunda mitad.

Sin embargo, a los 91’, tras una mano de Ferreyra en el área, el árbitro sancionó penal y Fernández cambió por gol para Rafaela. Y cuando el partido ya se moría, en el minuto 54, Pastorelli puso el 2-0 final con un zurdazo cruzado.

Un golpe duro

Sportivo volvió a jugar bien en largos pasajes del partido, pero esta vez no pudo mantener el cero ni capitalizar las chances creadas. Con esta derrota, suma un triunfo y dos caídas en el Nonagonal.

El próximo compromiso será en San Francisco, el próximo domingo 10/8 ante Douglas Haig, donde buscará recuperarse ante su gente y volver al triunfo.

Ficha del partido

Atlético Rafaela (1). Mayco Bergia; Julián Fuyana, Gabriel Fernández, Fernando Ponce y Enzo Wuattier; Facundo Affranchino, Facundo Soloa, Juan Capurro y Braian Miranda; Lucas Albertengo y Derlis Aquino. DT: Iván Juárez.

Sportivo Belgrano (0). Santiago Roggero; Leonardo Ferreyra, Braian Camisassa, Camilo Alessandría y Tomás Penessi; Enzo Avaro, Jeremías Giménez, Matías Jaime y Facundo Hang; Jorge Rossi y Tomás Attis. DT: Sergio Maza.

Goles. Fernández y Pastorelli (Atlético).

Cambios: Ontivero por Aquino (AT), Cóceres por Jaime (SB), Sagristani por Hang (SB), Leineker por Soloa (AT), Brylko por Rossi (SB), Cortizo por Attis (SB), Franceschi por Avaro (SB), Stizza por Fuyana (AT), Pastorelli por Afranchino (AT).

Incidencias. expulsión Camisassa (Sportivo)

Árbitro. José Díaz.

Estadio. “Monumental”.