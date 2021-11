Este domingo se disputaron los cuartos de final en el reducido del Federal A por el segundo acenso donde quedó determinado que Racing de Córdoba, Chaco For Ever, Gimnasia y Tiro y Central Norte.

En Rafaela, la Academia cordobesa venció a Defensores de Belgrano de Villa Ramallo por 2 a 0 con goles de Franco García y Franco Schiavoni. Mientras que en Río Cuarto, Chaco For Ever eliminó en los penales a Cipolletti, tras empatar 0 a 0.

En tanto, Gimnasia y Tiro le ganó 3 a 2 a Depro en cancha de Chaco For Ever y Central Norte eliminó en los penales a Olimpo después de igualar 0 a 0 en cancha de Instituto.

Semifinales – Domingo 28 de noviembre –

Racing de Córdoba vs. Chaco For Ever

Gimnasia y Tiro vs. Central Norte