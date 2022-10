Consumada la eliminación de Sportivo Belgrano en octavos de final, quedaron determinados los cruces de cuartos de final del Torneo Federal A que otorgará un ascenso a la Primera Nacional.

La particularidad es que todos los equipos que jugaron de local avanzaron a la siguiente instancia, es decir que hay cuatro equipos de cada zona (los cuatro primeros de la fase regular).

Las series continuarán disputándose a 90 minutos reglamentarios en cancha del mejor ubicado en la primera fase y en caso de empate habrá penales.

Los octavos de final

Olimpo 1-0 Sansinena [Árbitro: Pablo Núñez]

Bolívar 2-0 Douglas Haig [Árbitro: Bruno Amiconi]

Villa Mitre 4-0 Sportivo Belgrano [Árbitro: Adrián Franklin]

San Martín (Formosa) 1-1 Estudiantes (San Luis) - Penales: 4-1 [Árbitro: Jorge Sosa]

Independiente (Chivilcoy) 1-1 Gimnasia y Tiro - Penales: 4-3 [Árbitro: Fabricio Llobet]

Racing (Cba) 2-0 Sp. Las Parejas [Árbitro: Mauricio Martín]

Central Norte 2-0 Sol de Mayo [Árbitro: Nelson Bejas]

Sarmiento 1-0 Juv. Unida (San Luis) [Árbitro: Jonathan Correa]

Los cuartos de final

Olimpo (BB) vs Independiente (Chivilcoy)

Racing (Cba) vs Central Norte

Sarmiento vs. Ciudad Bolivar

Villa Mitre vs. San Martín (Formosa)