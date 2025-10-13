Este lunes se jugó el último partido de la Reválida por el segundo ascenso que otorga el torneo Federal A. Guillermo Brown de Puerto Madryn perdió 2 a 1 como visitante ante Villa Mitre de Bahía Blanca, pero se clasificó para la tercera etapa favorecido por el triunfo 3 a 0 como local de la semana anterior en Chubut (el resultado global fue 4 a 2).

Los chubutenses serán entonces los rivales de Sportivo Belgrano en los octavos de final, con ventaja deportiva para el equipo de San Francisco por haber obtenido más puntos que su rival en la fase regular, esto le permitirá definir el cruce en el estadio Juan Pablo Francia. Recordemos que la “Verde” este domingo quedó eliminada en semifinales con Atlético Rafaela.

Cruces de la Reválida