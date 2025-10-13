Federal A: Guillermo Brown será el rival de Sportivo en la reválida por el segundo ascenso
El club de Chubut perdió 2 a 1 con Villa Mitre de Bahía Blanca este lunes, pero al rival no le alcanzó para romper la ventaja deportiva. La "Verde" arrancará su camino en octavos de final.
Este lunes se jugó el último partido de la Reválida por el segundo ascenso que otorga el torneo Federal A. Guillermo Brown de Puerto Madryn perdió 2 a 1 como visitante ante Villa Mitre de Bahía Blanca, pero se clasificó para la tercera etapa favorecido por el triunfo 3 a 0 como local de la semana anterior en Chubut (el resultado global fue 4 a 2).
Los chubutenses serán entonces los rivales de Sportivo Belgrano en los octavos de final, con ventaja deportiva para el equipo de San Francisco por haber obtenido más puntos que su rival en la fase regular, esto le permitirá definir el cruce en el estadio Juan Pablo Francia. Recordemos que la “Verde” este domingo quedó eliminada en semifinales con Atlético Rafaela.
Cruces de la Reválida
- Sportivo Belgrano vs. Brown de Madryn
- Argentino de Monte Maíz vs. Douglas Haig
- Olimpo vs. Kimberley de Mar del Plata
- Gimnasia de Chivilcoy vs. Juventud Antoniana
- San Martín de Formosa vs. Costa Brava de General Pico
- Deportivo Rincón vs. 9 de Julio
- Sarmiento de la Banda vs. Atenas