Federal A: cuaterna santafesina para dirigir el clásico cordobés

El Consejo Federal dio a conocer cómo se disputará la 22ª fecha del Federal A que correrá su fecha de disputa por las elecciones legislativas PASO del próximo domingo. Por ende la fecha se jugará íntegramente el día viernes.

Sportivo Belgrano recibirá la visita de Racing de Córdoba a partir de las 20.30 del viernes con arbitraje de Maximiliano Macheroni (Rosario), acompañado por los asistentes Lucas Cavallero (Villa Constitución) y Sebastián Osudar (Rosario). En tanto, el cuarto árbitro será Brian Ferreyra (Venado Tuerto).

La última vez que Macheroni dirigió a Sportivo fue en el empate ante Gimnasia de Concepción del Uruguay en el Boero. También impartió justicia en el cruce eliminatorio de la reválida ante Villa Mitre, en el torneo pasado.

Cabe recordar que para este compromiso el entrenador Bruno Martelotto no podrá contar con Braian Camisassa (expulsado), ni con Diego Núñez (se recupera de una lesión), también está en duda Lucas Peludé quien se tuvo que retirar con una lesión en su tobillo en el partido con Chaco For Ever.

Además, el jugador Román Strada analiza su retiro y esta semana podría haber novedades.

El partido se podrá ver solo por streaming pago, donde los socios de Sportivo Belgrano tendrán descuento en la compra de su entrada (click acá).

La 22ª fecha (viernes)

15 hs Juv. Unida (G) vs. Sp. Las Parejas

Árbitro: Alvaro Carranza

15.30 hs Gimnasia y Tiro vs. Douglas Haig

Árbitro: Mauricio Martín

15.30 hs Depro vs. Chaco For Ever

Árbitro: Bruno Amiconi

16 hs Def. de Belgrano vs. Central Norte

Árbitro: José Sandoval

19 hs Sarmiento vs. Gimnasia (CdU)

Árbitro: Federico Guaymas Tornero

20.30 hs Sp. Belgrano vs. Racing (Cba)

Árbitro: Maximiliano Macheroni

20.30 Unión vs. Crucero del Norte

Árbitro: Jorge Sosa

Libre: Boca Unidos

La Tabla