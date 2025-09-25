Faustino Oro hizo historia: a los 11 años logró su primera norma de Gran Maestro

Con apenas 11 años, Faustino Oro sigue sorprendiendo al mundo del ajedrez. Este miércoles, en el torneo Leyendas & Prodigios 2025, que se disputa en Madrid, el joven maestro internacional argentino obtuvo su primera norma de Gran Maestro (GM), un paso fundamental en el camino hacia el título más prestigioso del deporte ciencia.

Oro sumó 6 puntos sobre 7 posibles, alcanzando un rendimiento de 2790, propio de los mejores jugadores del planeta. Gracias a esta actuación, se convirtió en el segundo ajedrecista más joven de la historia en conseguir una norma de GM, solo superado por el actual campeón mundial, el indio Gukesh Dommaraju.

Este logro no es aislado: días atrás, el argentino ya había alcanzado los 2500 puntos de ELO, otro de los requisitos clave para aspirar al título de Gran Maestro. Ahora solo le restan dos normas más para poder convertirse formalmente en el GM más joven de todos los tiempos, un récord que podría batir si completa el objetivo antes de marzo de 2026.

La historia de Faustino también llama la atención fuera del tablero. Comenzó a jugar al ajedrez durante la pandemia, cuando tenía solo 6 años, motivado por su padre, que lo introdujo en la plataforma Chess.com para entretenerlo en casa. Desde entonces, su talento no dejó de crecer y hoy es considerado una de las mayores promesas del ajedrez internacional.

¿Qué son las normas y títulos en ajedrez?

Candidato a Maestro (CM): Jugadores que superan los 2200 puntos de ELO.

Maestro FIDE (FM): Requiere 2300 puntos de ELO.

Maestro Internacional (IM): Se obtiene con 2400 puntos y tres normas en torneos de nivel internacional.

Gran Maestro (GM): El máximo título. Se exige superar los 2500 de ELO y conseguir tres normas de GM.

Con su talento precoz y una proyección que no tiene techo, Faustino Oro sigue haciendo historia en cada jugada.