La edición 2025 del Rally “Ciudad de San Francisco” parecía haberse esfumado el pasado 26 de julio, cuando la lluvia obligó a suspender la competencia. Para Fabián Tuninetti, la noticia fue un golpe duro:

“Había mucha amargura, por todo el trabajo que se hizo en los tramos, los pueblos con las compras hechas, las instituciones preparadas… fue triste. Pero sabíamos que en esas condiciones no se podía correr. Cuando vi en el calendario que el 9 y 10 de agosto estaban libres, puse un grano de esperanzas… y así fue. Un gran equipo de personas lo logró. Cuando tuve la primicia, fue una felicidad absoluta”.

El piloto de Plaza San Francisco debutó en la butaca derecha el año pasado, como copiloto, pero tenía un objetivo pendiente: “Quería vivir la experiencia de la butaca derecha, lo poco que pudimos correr estuvo genial. Pero el objetivo ya estaba claro: este año debutar como piloto. Debutar en casa es algo único, muy lindo lo que se vive con el apoyo de la gente”.

Un objetivo claro

Tuninetti correrá en la RC6 con un Volkswagen Gol Trend, navegado por Enzo Passoni. La meta es simple pero desafiante: “Tenemos el mismo objetivo: dar la vuelta y terminar bien el rally. Estuvimos viendo y acomodando unas cosas del auto estos días para que esté todo listo cuando llegue el día de largar. Nos llevamos muy bien y lo vamos a disfrutar al máximo”.

Con tres años de experiencia siguiendo de cerca el mundo del rally, el piloto reconoce que su mayor aprendizaje llegó escuchando a los que saben: “Escuchar los consejos de los que ya tienen mucha experiencia es fundamental. Siempre vas a aprender algo nuevo”.

Si bien aprecia cada sector del recorrido, Tuninetti no duda en elegir su favorito: “Todos los tramos son lindos, pero particularmente creo que el que más vamos a disfrutar es el nuestro, el de Plaza San Francisco, con nuestra gente”.

Para Fabián, esta competencia es mucho más que una carrera: “En lo personal, es un logro muy importante y se vive con mucha emoción. Se lo dedico principalmente a mi familia, que me acompaña y apoya de una manera increíble. También a muchos amigos que estuvieron desde el primer momento y a los sponsors”.