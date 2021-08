El delantero de Sportivo Belgrano Ezequiel Gaviglio habló del momento que atraviesa el equipo en el Federal A donde acumula 10 encuentros sin victorias. Tras quedar libre en el torneo, la Verde tuvo dos semanas para concentrarse en revertir la situación para meterse de lleno de nuevo en la lucha por la clasificación.

"Somos conscientes de la situación en la que estamos, sabemos que hace varios partidos que no podemos lograr la victoria, que tenemos que corregir y esta semana vino bien el parate para corregir esos errores, para ajustar un poco mas. Hemos tenido una semana muy buena tanto en lo físico como en lo futbolístico, así que estamos tranquilos para afrontar el partido del domingo con Depro, que queremos que sea el punto de partida para nosotros ", dijo el jugador.

Durante la competencia, ningún equipo que enfrentó a Sportivo fue largamente superior en los 90 minutos. Este dato no es menor, genera esperanzas, pero también impotencia al saber que el equipo está a la altura y no lo puede traducir en resultados. "La verdad que ningún equipo nos pasó por arriba, somos conscientes de que individualmente estamos bajo nivel y que eso también se lleva a lo colectivo. Da bronca porque en la semana se trabaja muy bien y después no lo podemos reflejar en la cancha y menos con los resultados ", comentó .

"Lamentablemente no se nos está dando, pero hay que estar tranquilos porque en la semana se trabaja para eso y cuando se abra el arco, creo que va a hacer todo más fácil y también van a venir los resultados que es lo que queremos todos en forma grupal ", dijo Gaviglio.

Parte de un proceso

El delantero, de profundas raíces en la Verde, se mostró contenido de ser un jugador importante en este proceso deportivo y poder acompañar a los más jóvenes en sus primeras experiencias en la categoría.

"Estoy contento por el proyecto que hay porque bueno para los pibes del club, tanto para los que ya están en el plantel como los que están en las inferiores y en esta situación hay que tratar de brindarle tranquilidad a los chicos a la hora de jugar , que estén tranquilos y si hay crítica o algo que sea para los más grandes que nos vamos a hacer responsables ", descrito.

Con respecto al estilo de juego que pretende implementar Sportivo -desde inferiores a Primera-, Gaviglio señaló que notoria la diferencia con los equipos de otra categoría.

"La idea del entrenador es totalmente otra cosa a lo que se ve en la categoría y la verdad que es lindo porque se sabe , sabemos que ahora no se están dando ndo los resultados que, las críticas están en todos lados, pero hay que estar tranquilos porque en el torneo pasado nos fue bien de esta manera y yo creo que si seguimos laburando así los resultados van a venir ", agregó el jugador.

Para el hincha. "Que estén tranquilos, que sigan apoyando y alentando, que nosotros los jugadores somos los primeros que queremos un triunfo, hay muchos chicos que somos de la ciudad y somos los que más queremos que le vaya bien al club, así que que sigan apoyando que los resultados ya van a venir ", comentó Ezequiel Gaviglio.

Competencia interna

En la delantera, el delantero sanfrancisqueño compite internamente por un lugar entre los titulares con jugadores locales y también en esta temporada con Ángel Prudencio -de vasta experiencia en B Nacional-, lo que sin dudas potencia a todos lo candidatos por la "9" del equipo. "Hay mucha competencia, pero lo importante es que hay una competencia sana, al que no le toca jugar está apoyando al compañero que está jugando y no solo en su puesto, sino en todos los puestos. Eso es bueno y eso es lo que a largo plazo nos va a potenciar y nos va a dar un producto también a lo largo del torneo", dijo el jugador.

"No tenés que aflojarle ni un segundo porque sabes que el que está atrás tuyo te puede comer en cualquier momento, pueden tener la oportunidad y eso bueno, que te exijas principalmente a uno mismo y después que tengas un compañero atrás que te está exigiendo también, eso eso es muy bueno, que no se ve en todos los planteles también", agregó.

Te puede interesar: Árbitros y programación definida para la 16ª fecha del Federal A