El pasado 12 de agosto, estudiantes de San Francisco participaron en una nueva edición del Córdoba Juega Adaptado, desarrollada en las instalaciones del estadio Mario Alberto Kempes de la ciudad de Córdoba. El evento reunió a jóvenes con diferentes discapacidades y edades, provenientes de instituciones de modalidad especial, nivel secundario y organizaciones vinculadas a la discapacidad, en el marco del Programa Provincial Córdoba Juega impulsado por la Agencia Córdoba Deportes y el Ministerio de Educación, junto a municipios y comunas.

Según consignó la Municipalidad de San Francisco, la delegación local representó al Departamento San Justo tras haber clasificado en la instancia regional disputada el 28 de junio en el Campo de los Hermanos Maristas y el Centro Deportivo Municipal. Compitieron en atletismo y natación, fortaleciendo sus habilidades motrices y obteniendo destacados resultados.

Participaron instituciones como APADIM, Ana Sullivan y Don Orione (modalidad especial); IPEM 145, Francisco Ravetti, ALPI e Integrar (nivel secundario); y, desde la localidad de Devoto, el Instituto Privado José María Paz, el IPETyM 89 Paula Albarracín y la Escuela Especial Arturo Barbero Anexo Devoto.

La jornada se caracterizó por un clima de respeto, camaradería, cooperación y sana competencia. Los organizadores destacaron la calidad de la logística, el transporte, los refrigerios y el uso de instalaciones óptimas para el desarrollo de las pruebas. Los estudiantes que lograron la clasificación representarán a Córdoba en la etapa nacional de los Juegos Evita.