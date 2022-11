Este domingo, 20 de noviembre y después de casi cinco años de espera, comienza un nuevo mundial de fútbol. Se trata de Qatar 2022, cuya ceremonia inaugural está prevista para las 12 (hora argentina), mientras que el primer partido será a las 13 entre el anfitrión, Qatar, y Ecuador. El estadio donde se dará inicio a la competencia será Al Bayt y se espera que en el show actúen Maluma y las bandas BTS y Black Eyed Peas.

Según se adelantó, la ceremonia de apertura tendrá un diseño inspirado en una tienda beduina e invitará al mundo a unirse en Qatar con motivo del comienzo de la primera Copa Mundial de la FIFA que se disputa en el mundo árabe. El espectáculo, de 30 minutos, estará lleno de sorpresas, y la principal actuación ofrece una interpretación de Dreamers –otro single de éxito incluido en la banda sonora oficial de la Copa Mundial de la FIFA–.

¿Cómo ver el Mundial desde Argentina?

Los partidos serán transmitidos a través de la Tv Pública —32 de 64, incluidos todos los de la selección argentina— , TyC Sports y DirecTV Sports

El tema de la ceremonia de apertura es una reunión para toda la humanidad, salvando las diferencias a través del humanismo, el respeto y la inclusión. El programa, con siete actuaciones, estará encabezado por talentos de primer nivel mundial que entrelazarán la tradición qatarí con la cultura mundial; e incluirá pequeños homenajes a las 32 selecciones que compiten, a anteriores anfitriones de la Copa Mundial de la FIFA y a los voluntarios del campeonato.

Junto con centenares de artistas, el embajador de la Copa Mundial de la FIFA Ghanim Al Muftah y la cantante catarí Dana fomentarán el diálogo sobre inclusión y diversidad.

Será la primera edición de la Copa del Mundo que se realice en el otoño correspondiente al hemisferio norte. El balón comenzará a rodar este domingo y parará el domingo 18 de diciembre de 2022, tras la final.

¿Cuándo debuta la Selección Argentina?

La Selección Argentina, conducida por Lionel Scaloni, tendrá su partido inaugural martes, 22 de noviembre, a las 7 (hora argentina) ante Arabia Saudita. En la última semana, dos bajas golpearon al equipo nacional. Se trata de las desafectaciones por lesión de Joaquín Correa y Nicolás González. En sus lugares, fueron convocados Ángel Correa y Thiago Almada.

Fixture de la Selección Argentina

Argentina - Arabia Saudita se jugará el martes 22 de noviembre a la 1 de la tarde horario local en el Lusail Stadium, o sea a las 7 de la mañana de nuestro país.

Argentina - México se disputará el sábado 26 a las 22 horas, 16 de Argentina, en el mismo estadio del debut.

Argentina - Polonia va jugarse el miércoles 30 a la misma hora que el segundo encuentro, pero en el Stadium 974.

Los 35 partidos sin conocer la derrota de la Scaloneta

La Selección lleva 35 encuentros sin conocer la derrota — 24 victorias y 11 empates—, lo que representa el invicto más extenso de su historia. Hay que retrotraerse al 2 de julio de 2019 para encontrar la última caída de Argentina. En aquella oportunidad, Brasil la derrotó 2 a 0, con goles de Gabriel Jesus y Roberto Firmino, por las semifinales de la Copa América.

Explosión de hinchas para comprar las entradas de la Selección Argentina

El último mundial de Lionel Messi despierta en las personas que viven y pasean por la capital qatarí la necesidad de poder verlo aunque sea una vez frente al rival que sea. No importan las horas de espera aun sin la confirmación que habrá entradas disponibles porque desde hace varios días ya no quedan tickets.

La camiseta de Lionel Messi con la Diez en la espalda está en muchos fantásticos que forman las filas aun sabiendo que no hay entradas. Entonces, ¿por qué lo hacen? Shamseer, indio residente en Doha y miembro del club de Fans de los Argentinos en Qatar, le contó a AIRE que “solo quiere ver a Messi” y que “no le importa que las entradas estén agotadas, hasta que no esté adentro del Tickets Center no va a parar hasta conseguirla”. Su amor por Argentina nació cuando vio a Messi en un amistoso que jugó en su país y desde ahí lo sigue siempre.

Las principales figuras que, por lesión, se quedaron afuera

Por diferentes lesiones, son muchas las figuras del fútbol mundial que se pierden la competencia. Se trata de Paul Pogba (Francia), N'Golo Kanté (Francia), Presnel Kimpembe (Francia), Karim Benzema (Francia), Christopher Nkunku (Francia), Timo Werner (Alemania), Reece James (Inglaterra), Diogo Jota (Portugal), Giovanni Lo Celso (Argentina), Mikel Oyarzabal (España), Marco Reus (Alemania), Ben Chilwell (Inglaterra), Georginio Wijnaldum (Países Bajos) y Sadio Mané (Senegal).

Último ranking FIFA previo al mundial

Con la Copa del Mundo a la vuelta de la esquina, la FIFA anunció su más reciente ranking de selecciones, donde desde luego destacan las 10 mejores del mundo y que para muchos, son las principales candidatas a coronarse en Qatar 2022: Brasil, Bélgica, Argentina, Francia, Inglaterra, Italia (no jugará el Mundial), España, Países Bajos, Portugal y Dinamarca.