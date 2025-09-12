Este "finde" se corre la segunda edición de la rural bike de Sportivo Belgrano
El próximo domingo Sportivo desarrollará una nueva edición del Rural Bike. La largada está prevista para las 11 desde plaza San Francisco.
Sportivo Belgrano, a través del Departamento de Ciclismo, se prepara para la segunda edición del Rural Bike. La carrera se realiza en conjunto con la séptima fecha puntable del Rural Santafesino y la largada está prevista para las 11 de la mañana desde Plaza San Francisco.
El encargado de esta área Mariano Giordano explicó que las inscripciones se pueden hacer vía web y el pago se efectiviza el mismo día de la carrera a partir de las 9 de la mañana.
“Habrá 24 categorías, van a largar con una diferencia de dos minutos entre categoría y categoría. Se calcula más o menos alrededor de la una y media de la tarde que llegue el último corredor de todas las categorías”, detalló.
Cuando termine todo se va a largar una carrera de niños, algo simbólico, una carrera corta para que los chicos se diviertan y después también tengan su medalla, su podio y todas esas cosas que los hacen parte de la disciplina por más de que no sea algo competitivo.
Costos y premios
El costo de la inscripción es de 20.000 pesos y habrá trofeos del primero al quinto en todas las categorías; luego se entregarán medallas "finisher" para todos los que lleguen a completar el recorrido.
El recorrido tiene 15 km y de acuerdo a cada categoría son la cantidad de vueltas que dan. Los principiantes van a tener su categoría que es promocional A (hasta 40 años) y promocional B (40 años en adelante), también va a haber un trofeo para el ganador de la general de caballeros elite y de damas elite.