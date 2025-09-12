Sportivo Belgrano, a través del Departamento de Ciclismo, se prepara para la segunda edición del Rural Bike. La carrera se realiza en conjunto con la séptima fecha puntable del Rural Santafesino y la largada está prevista para las 11 de la mañana desde Plaza San Francisco.

El encargado de esta área Mariano Giordano explicó que las inscripciones se pueden hacer vía web y el pago se efectiviza el mismo día de la carrera a partir de las 9 de la mañana.

“Habrá 24 categorías, van a largar con una diferencia de dos minutos entre categoría y categoría. Se calcula más o menos alrededor de la una y media de la tarde que llegue el último corredor de todas las categorías”, detalló.

Cuando termine todo se va a largar una carrera de niños, algo simbólico, una carrera corta para que los chicos se diviertan y después también tengan su medalla, su podio y todas esas cosas que los hacen parte de la disciplina por más de que no sea algo competitivo.

Costos y premios

El costo de la inscripción es de 20.000 pesos y habrá trofeos del primero al quinto en todas las categorías; luego se entregarán medallas "finisher" para todos los que lleguen a completar el recorrido.

El recorrido tiene 15 km y de acuerdo a cada categoría son la cantidad de vueltas que dan. Los principiantes van a tener su categoría que es promocional A (hasta 40 años) y promocional B (40 años en adelante), también va a haber un trofeo para el ganador de la general de caballeros elite y de damas elite.