La investigación fue presentada en el programa Telenueve Denuncia, bajo la conducción del periodista Tomás Méndez, y muestra una secuencia que involucra a Moretti en una conversación telefónica y luego en una reunión presencial con la madre del futbolista y un funcionario del Gobierno nacional.

En un primer intercambio, grabado por audio, se escucha una charla entre la madre del jugador y el propio Moretti. Allí se discute el monto que el presidente azulgrana estaría dispuesto a aceptar para facilitar el fichaje del joven.

Madre del jugador: “Los chicos me dijeron, o no sé quién, algo de 25.000 dólares”.

Moretti: “Sí, 25.000 o 30.000. Hacé una cosa, para que los tipos vean... También es chocante decir yo, el presidente…”.

Madre del jugador: “No, no es chocante para mí. Vos con eso podés hacer lo que vos quieras, a mí no me interesa, no es mi tema. Bueno, yo te doy unos primeros 10 mil dólares, ¿está bien?”

Moretti: “25 mil”. Madre del jugador: “Bueno, y después en julio vemos los otros 15.000, ¿o querés los 25.000?” Moretti: “Y la idea es que estén antes para yo...”

Madre del jugador: “Yo te pongo los 25.000, pero al chico fichámelo”.

Posteriormente, las imágenes muestran una reunión presencial en una oficina, donde también estuvo presente el funcionario Francisco Sánchez Gamino, director de Estudios para el Desarrollo Nacional, que depende de la Jefatura de Gabinete conducida por Guillermo Francos. En ese encuentro, la mujer entrega un fajo de dinero —presuntamente 20 mil dólares— a Moretti, quien lo guarda sin contarlo.

Un segundo pago y más pruebas

Según Canal 9, la entrega del monto se completó en una segunda reunión, donde la madre del futbolista le habría dado al dirigente los 5 mil dólares restantes.

Madre del jugador: “Bueno, acá está lo que faltaba. Revisalos porque el otro día hubo unos oxidados y no sé qué...”.

Moretti: “Está bien, yo confío...”.

Además, se difundió un audio en el que Moretti se refiere al nivel del juvenil en cuestión. En esa conversación menciona al coordinador de Inferiores, Marcelo Romano, y a Néstor Ortigoza, quien por entonces estaba a cargo del fútbol y fue desplazado en otro contexto por un caso de violencia de género:

“Estuve todo el partido viendo con Romano y con Ortigoza, y les pregunté. Me dice: 'No, bien. A ver, si vos no me decís nada, no lo elijo porque hay otro chico que está mejor que él'”.

Silencio oficial y repercusiones

Hasta el momento, San Lorenzo no emitió ningún comunicado oficial, y tampoco lo hizo Marcelo Moretti. El único involucrado que reaccionó fue el funcionario Francisco Sánchez Gamino, quien optó por cerrar sus cuentas en redes sociales tras la difusión del informe.

Desde el entorno del club aseguran que hay fuerte hermetismo interno, mientras que en la Justicia todavía no se presentaron denuncias formales, aunque esto podría ocurrir en las próximas horas.

Llama la atención que el presidente azulgrana había dado entrevistas ese mismo lunes, aunque referidas a un tema completamente distinto: el fallecimiento del Papa Francisco, socio e hincha confeso de San Lorenzo. En esa ocasión, Moretti participó de una misa en su honor y anunció que el futuro estadio del club llevará su nombre.