Un bochornoso cierre tuvo el encuentro entre Argentina y República Dominicana por la segunda fecha del Grupo C de la AmeriCup 2025, disputado este domingo en el Polideportivo Alexis Argüello de Managua, Nicaragua. El equipo dirigido por Pablo Prigioni perdió 84-83 en tiempo suplementario y tras la chicharra final se produjo una pelea entre jugadores de ambos seleccionados, con discusiones, empujones y algunos golpes.

La situación se desató inmediatamente después del tiro fallido de Juan Marcos en la última jugada. El festejo dominicano, que se desvirtuó con gestos hacia los rivales, encendió la reacción de los argentinos y derivó en el enfrentamiento. La intervención de árbitros y auxiliares evitó que el incidente pasara a mayores.

En conferencia de prensa, Francisco Caffaro sugirió que la provocación comenzó por un festejo en la cara de un jugador argentino: “Creo que le fueron a celebrar en la cara a Juani, creo, al pedo. Ya ganaste el partido…”. El pívot, autor de 16 puntos, reconoció además que no debió involucrarse: “Lo del final no pasa si hay un solo lado involucrado. Nosotros también estuvimos involucrados, pero no creo que fuimos los causantes. Yo me metí y no me tenía que haber metido. Es instinto, después traté de calmar la situación”.

Por su parte, Prigioni apuntó contra el arbitraje: “Es difícil no comentar sobre algunas situaciones en momentos clave. Hay una falta a (José) Vildoza al final que no se cobró, un campo atrás dudoso… situaciones que definen un juego. Y lo del final es consecuencia de permitir, permitir, permitir. Tendrían que hacer una autocrítica importante”.

El entrenador también cuestionó la disparidad en los libres cobrados: “A veces es frustrante cuando ves que tirás cuatro tiros libres nomás en todo el partido. Me cuesta entender cómo puede ser”.

En cuanto al desarrollo del juego, Argentina había comenzado mejor, con una ventaja inicial de 13-4 y cierre 19-13 en el primer cuarto. Sin embargo, República Dominicana fue equilibrando el marcador hasta igualar 62-62 en el último cuarto. En un cierre ajustado, Gonzalo Corbalán puso al frente a los albicelestes con un triple a 33 segundos del final (83-82), pero David Jones respondió en la siguiente jugada y selló la victoria caribeña.

Finalmente, Prigioni valoró el esfuerzo de sus dirigidos: “Los chicos jugaron un partido extraordinario. No merecían el final que tuvo. Aún así tuvimos nuestras opciones de ganar”.

Argentina cerrará la primera fase este lunes frente a Colombia, en un partido clave para definir su posición de cara a los cruces eliminatorios.