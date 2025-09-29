Encuentro de básquet femenino en El Tala: una jornada de integración, inclusión y disfrute
El club de nuestra ciudad fue sede de un evento deportivo que reunió a equipos femeninos de la región y promovió el básquet adaptado con un amistoso cargado de emoción.
Este domingo se realizó en el Club El Tala una jornada de básquet que reunió a equipos femeninos y promovió la participación del básquet adaptado.
La actividad comenzó por la mañana con un partido amistoso entre los equipos Alma Verde y Sembrando Sonrisas. El encuentro se desarrolló en un clima de entusiasmo y compañerismo.
Durante la tarde, se llevó a cabo un encuentro de básquet femenino de Primera División, con la participación de dos equipos de El Tala y delegaciones que llegaron desde las localidades de Miramar y La Para.
El objetivo de la propuesta fue fortalecer el básquet femenino en la región, generando espacios de competencia, integración y continuidad para la disciplina.
Desde la organización destacaron que estos encuentros "son el camino para seguir creciendo juntos”.