Este domingo se realizó en el Club El Tala una jornada de básquet que reunió a equipos femeninos y promovió la participación del básquet adaptado.

La actividad comenzó por la mañana con un partido amistoso entre los equipos Alma Verde y Sembrando Sonrisas. El encuentro se desarrolló en un clima de entusiasmo y compañerismo.

Durante la tarde, se llevó a cabo un encuentro de básquet femenino de Primera División, con la participación de dos equipos de El Tala y delegaciones que llegaron desde las localidades de Miramar y La Para.

El objetivo de la propuesta fue fortalecer el básquet femenino en la región, generando espacios de competencia, integración y continuidad para la disciplina.

Desde la organización destacaron que estos encuentros "son el camino para seguir creciendo juntos”.