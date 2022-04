En vivo online: Belgrano vs. Atlético Güemes por la Primera Nacional

El líder Belgrano visitará este lunes a Atlético Güemes de Santiago del Estero por la décima fecha del torneo de la Primera Nacional, en un partido que comenzará a las 19:10 en el estadio Arturo Miranda y con Leandro Rey Hilfer como árbitro. El Pirata defenderá la punta y buscará mantener la distancia con sus perseguidores.

Con siete victorias, un empate y misma cantidad de derrotas, el equipo que conduce Guillermo Farré transita un gran presente que deberá revalidar en territorio santiagueño. El Celeste es puntero del torneo con 22 puntos, dos más que Instituto, aunque con un partido menos.

TV. Cómo verlo en vivo. Transmisión en vivo online

El partido será transmitido en vivo online en este link de TyC Sports Play.

Tras la victoria por 2-1 contra All Boys en el Gigante de Alberdi, Farré no confirmó su once titular, pero no se esperan demasiados cambios.

Mala racha

Por el lado del local, tiene la misión de cortar la mala racha en el debut de Walter Perazzo como su nuevo entrenador.

El conjunto Gaucho viene de sufrir una dura derrota ante Deportivo Riestra con un flojo rendimiento. Así se ubica 36º con 4 puntos. Tras la caída, el plantel se quedó sin entrenador tras la salida de Pablo Martel.

Después de algunos días de negociación, la dirigencia se movió rápido y contrató a Walter Perazzo como nuevo DT, quien asumió el viernes y con poco tiempo de trabajo, intentó armar una estrategia para recibir al puntero.

Probables formaciones

Belgrano: Nahuel Losada; Juan Barinaga, Alejandro Rébola, Diego Novaretti, Axel Ochoa; Bruno Zapelli, Sebastián Longo, Mariano Miño; Maximiliano Comba, Pablo Vegetti y Joaquín Susvielles.

Hora: 19:10.

TV: TyC SPorts.

Con información de Solo Ascenso.