Sportivo Belgrano visitará esta tarde a Independiente de Chivilcoy en el estadio Raúl Lungarzo, por la quinta fecha de la segunda fase del Torneo Federal A. El encuentro, que comenzará a las 15:30 con arbitraje de Juan Nebbietti, se podrá seguir en vivo por streaming a través del canal de esta página, con transmisión de La Gloria o Devoto.

La “Verde”, dirigida por Sergio Maza, llega entonada tras el triunfo por 1-0 ante Douglas Haig en el estadio Juan Pablo Francia, resultado que le permitió trepar al quinto puesto y mantener intactas sus aspiraciones de clasificación al Nonagonal.

El once inicial de Sportivo Belgrano será con Santiago Roggero; Leonardo Ferreyra, Braian Camisassa, Camilo Alessandría y Tomás Penessi; Mariano Sagristani, Jeremías Giménez, Enzo Avaro y Facundo Hang; Jorge Rossi y Tomás Attis.

Enfrente estará el conjunto de Luciano Ábalos, que aún no consiguió victorias en esta fase, con dos empates y dos derrotas en su haber. Para este compromiso formará con Gabriel Ratalín Bertoli; Emanuel Cabrera, Máximo Masino, Valentín Ciancio y Alejandro Aquino; Alan Sosa, Ezequiel Bassi, Luciano Verón y Tomás Rodríguez; Facundo Giaccone y Martín Schlotthauer.

El historial reciente entre ambos marca paridad: en la fase regular igualaron sin goles en Chivilcoy, mientras que en San Francisco Sportivo se impuso 2-1.