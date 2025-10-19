Sportivo Belgrano enfrentará esta tarde a Guillermo Brown de Puerto Madryn por el partido de ida de los octavos de final de la Reválida del Torneo Federal A. El encuentro se disputará desde las 16 en el estadio Raúl Conti y será arbitrado por Fernando Marcos.

Luego de caer ante Atlético Rafaela en las semifinales por el primer ascenso, el conjunto de San Francisco inicia su camino en la segunda instancia para intentar lograr el pasaje a la Primera Nacional. En esta nueva etapa, la "Verde" tendrá la ventaja deportiva en caso de igualdad en el resultado global.

El director técnico Sergio Maza dispuso tres cambios en la formación titular respecto al último encuentro. Según informó DiarioSports, Lautaro Culasso, Elías Franceschi y Hernán Brylko ingresarán en lugar de Leonardo Ferreyra, Matías Jaime y Tomás Attis. Dos de estas modificaciones son obligadas, mientras que una responde a una decisión táctica.

Sportivo llega con una racha negativa como visitante, con tres derrotas y un empate en sus últimas cuatro salidas. En contraste, Guillermo Brown acumula nueve partidos invicto como local, con ocho victorias y un empate.

Formaciones probables

Guillermo Brown (Puerto Madryn): Matías Soria; Matías Zubowicz, Renzo Paparelli, Danilo Actis e Iván Bravo; Alejandro Chiavetto, Martín Rivero y Alan Silva; Axel Kostelak, Marcos Giménez y Matías Persia. DT: Emanuel Tripodi.

Sportivo Belgrano: Santiago Roggero; Lautaro Culasso, Braian Camisassa, Camilo Alessandria y Tomás Penessi; Enzo Avaro, Jeremías Giménez, Elías Franceschi y Mariano Sagristani; Jorge Rossi y Hernán Brylko. DT: Sergio Maza.

Doce de los veinte convocados surgieron de las inferiores del club

Sportivo Belgrano afrontará los octavos de final ante Guillermo Brown de Puerto Madryn con una delegación integrada por 20 jugadores, de los cuales 12 se formaron en el Predio Nicolás Losano, reflejando la continuidad de un proceso que prioriza el desarrollo de talentos propios.

Según informó el club, la lista de convocados para disputar el partido de ida en Trelew incluye a Santiago Roggero, Leonardo Martina, Braian Camisassa, Camilo Alessandria, Guillermo Cóceres, Lautaro Culasso, Joaquín Vidal, Jeremías Giménez, Elías Franceschi, Enzo Avaro, Máximo Forlín y Juan Ignacio Tomadoni, todos ellos formados en las divisiones inferiores.

Según consignó Sportivo Belgrano, estos nombres no solo forman parte del plantel profesional, sino que representan el resultado concreto de una planificación institucional que sostiene el trabajo en su semillero como una prioridad.

El club destacó que detrás de cada jugador hay una trayectoria acompañada por formadores y una estructura que apunta a consolidar un modelo con identidad propia, centrado en el crecimiento desde adentro.