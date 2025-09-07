Este domingo desde las 15:30 en el estadio Juan Pablo Francia, Sportivo Belgrano recibirá a Sarmiento de La Banda por una nueva fecha del Torneo Federal A.

Impartirá justicia en el encuentro Gustavo Benites, lo asistirán Guido Córdoba y Luciano Díaz, en tanto que completa la designación el cuarto árbitro Diego Ocampo.

El partido puede ser determinante para las aspiraciones del equipo de Sergio Maza, que tiene la chance de sellar su clasificación a los cuartos de final y asegurarse además un lugar en la Copa Argentina 2026.

La “Verde” viene de rescatar un punto valioso en Rafaela tras igualar 0 a 0 frente a 9 de Julio, resultado que le permitió alcanzar la cima de la Zona B. Sportivo suma 13 unidades y es escolta de Atlético de Rafaela, que lidera con la misma cantidad de puntos, pero mejor diferencia de gol (+4 contra +3).

Por eso el duelo tiene un condimento especial: si Sportivo logra quedarse con los tres puntos, automáticamente clasificará a la próxima instancia del Federal A y a la Copa Argentina.

En la previa, el capitán Leonardo Ferreyra, dijo: “Estamos ilusionados, al igual que la gente. Es un contagio mutuo. La fuerza nos llega en la cancha y en cada saludo. Eso nos hace más sólidos”.

En cuanto al cruce con Sarmiento, el capitán destacó que “es un rival duro”, como todos los que han enfrentado en el Nonagonal. En función de esto resaltó: “Vamos a intentar que se noten más sus defectos que sus virtudes. Nos preparamos partido a partido, con la mentalidad de que cada encuentro es una final”.

Con la clasificación a un paso, Sportivo Belgrano jugará otra verdadera final en su casa.

Previa

Sportivo Belgrano: Santiago Roggero; Leonardo Ferreyra, Braian Camisassa, Camilo Alessandría y Tomás Penessi; Mariano Sagristani, Jeremías Giménez, Matías Jaime y Facundo Hang; Jorge Rossi y Tomás Attis. Dt: Sergio Maza.

Sarmiento: Juan Mendonca; Gaspar Triverio, Agustín Solveyra, Rodrigo Herrera y Axel Ochoa; Pablo López, Maximiliano Sánchez Arriola, Axel Pinto e Israel Roldán; Iván Garzón y Matías Domínguez. Dt: Cristian Molins

Árbitro: Gustavo Benites.

Estadio: “Juan Pablo Francia”.

Hora: 15:30.