En vivo: Sportivo Belgrano recibe a Douglas HaigLa Verde recibe desde las 19 al fogonero por la 4° fecha del Nonagonal B del Torneo Federal A. La "verde" busca recuperarse de la derrota en Rafaela.domingo 10 de agosto de 2025 19:03Sportivo Belgrano (San Francisco) vs Douglas Haig (Pergamino) | Fecha 4 | Zona Campeonato | FederalATe podría interesarSportivo Belgrano enfrentará a Douglas Haig el domingo a las 19 en el Juan Pablo FranciaEl partido, correspondiente a la cuarta fecha del Nonagonal del Torneo Federal A, sufrió una reprogramación debido a la realización del Rally Ciudad de San Francisco.Sportivo Belgrano busca los tres puntos para levantar cabezaLa "Verde" tiene un rival complicado que además necesita los tres puntos porque aun no sumó en el Nonagonal. El partido es este domingo a las 19 en el estadio Juan Pablo Francia.Sportivo Belgrano celebra el Mes de las Infancias con entradas gratuitas para menoresDurante agosto, los niños y niñas de hasta 12 años podrán ingresar sin costo a los partidos que el club dispute como local por el Torneo Federal A.Video: los goles de la derrota de Sportivo Belgrano ante Atlético RafaelaLa Verde tuvo las chances más claras, pero terminó cayendo 2 a 0 en tiempo de descuento.