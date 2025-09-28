En vivo: Sportivo Belgrano recibe a Deportivo Rincón por el pase a semifinales del Federal A
Juegan desde las 15:30 en el estadio Juan Pablo Francia. El equipo neuquino ganó 2 a 1 en la ida.
Sportivo Belgrano se juega todo este domingo en el estadio Juan Pablo Francia. Desde las 15:30 recibirá a Deportivo Rincón de Neuquén en el partido de vuelta de los cuartos de final del Torneo Federal A. Obligado a ganar, la “verde” necesita revertir la derrota sufrida en la ida (2-1) y hacer valer la localía y el respaldo de su gente para seguir en carrera por el gran objetivo de la temporada.
El juego se podrá ver en vivo y en directo en esta página por Youtube, con la transmisión de La Gloria o Devoto.
Guillermo González (Resistencia) será quien impartirá justicia, acompañado por Hugo Fleitas (Rosario), Mariana Dure (Resistencia) y Rodrigo López como cuarto juez (Chaco).
Si gana por cualquier resultado Sportivo avanza a semifinales; también sigue en carrera en caso de igualdad de goles en el marcador global por la ventaja deportiva, pero un empate o derrota lo dejará afuera y en todo caso jugará la reválida por el segundo ascenso.
Se espera entonces un partido de alta tensión, donde el equipo sanfrancisqueño está obligado a ganar y tendrá que mostrar carácter, jerarquía y temple en los momentos decisivos.
Deportivo Rincón arrastra una racha negativa de visitante. En lo que va del campeonato cosechó dos victorias, tres empates y ocho derrotas fuera de casa. En los últimos 10 encuentros no ganó ninguno con 7 perdidos y 3 igualados.
Las otras llaves
- Domingo: 15.30 hs. Argentino de Monte Maíz recibe a Gimnasia y Esgrima de Chivilcoy con arbitraje de Maximiliano Manduca. La ida fue 1-0 para los cordobeses.
- Domingo: Ciudad Bolívar ganó en Formosa ante San Martín por la mínima, y de local buscará cerrar la serie desde las 16 con arbitraje de Marcos Liuzzi.
- Domingo: Atlético Rafaela y Olimpo irá 17.30 hs. con José Sandoval como el juez.