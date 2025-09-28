Sportivo Belgrano se juega todo este domingo en el estadio Juan Pablo Francia. Desde las 15:30 recibirá a Deportivo Rincón de Neuquén en el partido de vuelta de los cuartos de final del Torneo Federal A. Obligado a ganar, la “verde” necesita revertir la derrota sufrida en la ida (2-1) y hacer valer la localía y el respaldo de su gente para seguir en carrera por el gran objetivo de la temporada.

El juego se podrá ver en vivo y en directo en esta página por Youtube, con la transmisión de La Gloria o Devoto.

Guillermo González (Resistencia) será quien impartirá justicia, acompañado por Hugo Fleitas (Rosario), Mariana Dure (Resistencia) y Rodrigo López como cuarto juez (Chaco).

Si gana por cualquier resultado Sportivo avanza a semifinales; también sigue en carrera en caso de igualdad de goles en el marcador global por la ventaja deportiva, pero un empate o derrota lo dejará afuera y en todo caso jugará la reválida por el segundo ascenso.

Se espera entonces un partido de alta tensión, donde el equipo sanfrancisqueño está obligado a ganar y tendrá que mostrar carácter, jerarquía y temple en los momentos decisivos.

Deportivo Rincón arrastra una racha negativa de visitante. En lo que va del campeonato cosechó dos victorias, tres empates y ocho derrotas fuera de casa. En los últimos 10 encuentros no ganó ninguno con 7 perdidos y 3 igualados.

Las otras llaves