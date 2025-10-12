Sportivo Belgrano recibirá este domingo a partir de las 15:35 a Atlético Rafaela en el estadio Juan Pablo Francia por la semifinal de vuelta del Torneo Federal A. La serie está 3-0 a favor del equipo santafesino, tras el resultado obtenido en la ida.

El encuentro será dirigido por Matías Billone Carpio, acompañado por Guillermo Yacante y Emanuel Serale, con Agustín Vegetti como cuarto árbitro.

El conjunto dirigido por Sergio Maza llega golpeado, pero con la convicción intacta. Durante la semana, el plantel trabajó enfocado en recuperar confianza y corregir errores, apostando al fuerte respaldo de su gente. De lograr igualar el marcador global, Sportivo avanzará a la final por ventaja deportiva, debido a su mejor ubicación en la fase regular.

“Mientras nos den una posibilidad, este grupo la va a pelear hasta el final”, aseguró el capitán Leonardo Ferreyra, quien también reconoció que el equipo no se resigna: “Sabemos que con nuestra gente y con el trabajo que venimos haciendo podemos revertirlo”.

Desde el club confirmaron que las boleterías abrirán a las 9:30 y continúan vigentes los precios generales junto con el bono adicional para socios, que tiene un valor de $5.000. Se espera que el estadio comience a poblarse desde temprano, como en las grandes citas.