22:00 hs. Final Nacional. Lanús 0 vs. CD River 0 (EN DESARROLLO)

21:10 hs. Final de la Copa Estímulo: Talleres de María Juana 4 vs. Los Andes 0

20.20 hs. Segunda semifinal: Tiro y Gimnasia 0 vs. River 0 (Pasó River por penales)

19.30 hs. Primera semifinal: Lanús 4 vs. 20 de Junio - 21 de Septiembre 2

Cómo llegan a la fecha final

Colón de Santa Fe fue el último campeón en 2023 y le ganó la final al local Barrio Jardín. El último campeón de la Liga de Baby de San Francisco fue justamente la categoría 1998 de Barrio Jardín en el torneo 2012.

¿Cuáles son los equipos locales que pelean por el título en este 2024? Tiro y Gimnasia arriba a la semifinal a paso firme como uno de los candidatos: ganó todos sus partidos. Llegó a la fase eliminatoria en cuarto lugar (por diferencia de goles). En octavos venció anoche al D.M.D. Freyre por 1 a 0 y en cuartos a Deportivo Sebastián por igual marcador. El dato: hizo 19 goles en nueve partidos (2,1 promedio) y es el único equipo que mantiene la valla invicta en lo que va del torneo.

El otro local es River, que también llega invicto a las semis, aunque con menos puntos que Tiro y Gimnasia en las fases previas. Clasificó a octavos en el 11° lugar, con cinco puntos (una victoria y dos empates). En la última fase dejó en el camino al siempre protagonista General Savio en octavos (1 a 0) y a Barrio Cabrera en cuartos (2 a 0). Sus cifras: anotó 16 goles en nueve partidos (1,7 promedio) y recibió 4.

Los de afuera

Entre los visitantes, la pelea está entre dos candidatos que avanzan a paso arrollador y también con puntaje perfecto. Por un lado está Lanús, que derrotó en octavos 7 a 1 a Deportivo Oeste y se metió en semis al vencer en cuartos por 5 a 1 a Sportivo La Playosa, que le había ganado antes por 2 a 0 a Flecha del Plata, otro de los que se anotaba en la pelea por el título.

Un dato que habla a las claras de este equipo: lleva nada menos que 40 goles en nueve partidos, un promedio de 4,4. Y solo le marcaron seis goles en todo el campeonato.

Y por el otro lado está el 20 Junio-21 Septiembre, que clasificó en la segunda posición a la ronda final. En octavos le ganó 4 a 0 a 2 de Abril y en cuartos la tuvo más difícil: empató en dos goles con El Niño Feliz de La Tordilla, pero pasó por penales a la semifinal. Fue su único empate en el torneo. Registró 19 goles en la competencia (2,1 promedio) y solo le anotaron dos.

Con estos antecedentes, hoy se esperan dos partidazos en semifinales entre los locales y visitantes, y luego la gran final.

El historial de campeones del Nacional de Baby Fútbol

# / Campeón / Subcampeón

2023 - Colón (Santa Fe) / Barrio Jardín.

2022 - Flecha del Plata (Bs As) / Def. de Iturraspe

2021 - No se disputó

2020 - Lomas de San Martín (Bs As) / Def. de Iturraspe

2019 - Def. de Iturraspe (San Fco) / Los Albos (San Francisco)

2018 - AFUT de Tigre / 2 de Abril (San Francisco)

2017 - Amigos de Ituzaingó / Leandro N. Alem

2016 - 20-21 (Gral. Pacheco) / Flecha del Plata (Buenos Aires)



2015 - Leandro N. Alem / Instituto (Cba)

2014 - Boca Juniors (Bs As) / Talleres (Cba)

2013 - Leandro N. Alem / Instituto (cat. 2000)

2013 - 20-21 (Gral. Pacheco) / 2 de Abril (cat. 1999)

2012 - Barrio Jardín (San Fco) / 20-21 (Gral. Pacheco)

2011 - Leandro N. Alem / 20-21 (Gral. Pacheco)

2010 - 20-21 (Gral. Pacheco) / Leandro N. Alem

2009 - Leandro N. Alem / Alianza Raggi (Córdoba)

2008 - Barrio Jardín (San Fco) / Leandro N. Alem

2007 - 20-21 (Gral. Pacheco) / Acindar (Rosario)

2006 - River Plate (San Fco) / J.J. Urquiza (Buenos Aires)

2005 - Atalaya (Córdoba) / Alianza Raggi (Córdoba)

2004 - Provincias Unidas (Rosario) / Atl. San Miguel (Bs. As.)

2003 - Nuestra Señora de La Salud (Rosario) /Def. de Sportivo (San Fco)

2002 - Atlético Rafaela / Acindar (Rosario)

2001 - Barrio Cabrera (San Fco) / River Plate (San Fco)

2000 - Platense (Bs As) / Instituto (Cba)

1999 - Instituto (Cba) / Ferro Carril Oeste (Bs As)

1998 - Ferro Carril Oeste (Bs As) / Instituto (Cba)

1997 - Ital Club (Bs As) / Rosario Juniors (Rosario)

1996 - Escuela de Fútbol (Mza) / Belgrano (San Fco)

1995 - Independiente (Olavarría) / Instituto (Cba)

1994 - Don Orione (San Fco) / Instituto (Cba)

1993 - 2 de Abril (San Fco) / San Jorge (Brinkmann)

1992 - Belgrano (San Fco) / Atlético Tucumán

1991 - 2 de Abril (San Fco) / Central Argentino (La Carlota)

1990 - Banco Córdoba (Cba) / Rosario Juniors (Rosario)

1989 - Estrella del Sur (San Fco) / Deportivo Norte (San Fco)

1988 - Belgrano (San Fco) / Barrio Jardín (San Fco)

1987 - Instituto (Cba) / Banco Córdoba

1986 - Barrio Jardín (San Fco.) Belgrano (San Fco.)

1985 - Estrella del Sur (San Fco.) Belgrano (San Fco.)

1984 - River Plate (San Fco.) Racing (Cba.)

1983 - Estrella del Sur (San Fco.) Atlético Tucumán

1982 - No se disputó

1981- Atlético Tucumán / Tarzanito (San Fco)

1980 - Racing (Cba) / Belgrano (San Fco)

1979 - San Lorenzo (Bs As) / Don Orione (San Fco)

1978 - River Plate (San Fco) / Ferro Carril Oeste (Bs As)

1977 - Instituto (Cba) / Belgrano (San Fco)

1976 - Vélez Sarsfield (San Fco) / Los Andes (San Fco)