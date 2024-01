Este viernes por la noche arranca la etapa eliminatoria del 47º Campeonato Nacional de Baby Fútbol “Juan De Nigris”, que desde las 19 tendrá partidos en las canchas de Barrio Cabrera y Tiro y Gimnasia.

Además de octavos, también se jugarán los cuartos de final y quedarán definidas las semifinales que se jugarán el sábado en el estadio “Juan Pablo Francia”, antes de la final. Con los cruces quedó determinado que un equipo de la Liga de San Francisco estará en la final.

Cabe recordar que este viernes la Liga informó que el Club Atlético Miramar fue descalificado del torneo y no jugará la fase eliminatoria. Los motivos todavía no se dieron a conocer, pero lo cierto es que esta situación permite que Deportivo Oeste (que había quedado afuera por un gol) entre en el cuadro de octavos.

Cancha de Tiro y Gimnasia

19 hs | Partido 1. Tiro y Gimnasia 1 vs. DMD Freyre 0

19.50 hs | Partido 2. Los Albos vs. Dep. Sebastián

20.40 hs | Partido 3. Lanús vs. Dep. Oeste

21.30 hs | Partido 4. Flecha del Plata vs. Sp. La Playosa

Cuartos de final

Ganador de 1 vs. Ganador de 2

Ganador de 3 vs. Ganador de 4

Cancha de Barrio Cabrera

19 hs | Partido 1. Gral. Savio vs. CD River

19.50 hs | Partido 2. Dep. Norte vs. Barrio Cabrera

20.40 hs | Partido 3. 20 de Junio-21 de Septiembre vs. 2 de Abril

21.30 hs | Partido 4. El Niño Feliz vs. Granaderos (Castelar)

Cuartos de final

Ganador de 1 vs. Ganador de 2

Ganador de 3 vs. Ganador de 4