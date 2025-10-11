Las Murciélagas, la Selección argentina femenina de fútbol para ciegas, disputan este sábado la final del Segundo Campeonato Mundial de Fútbol para Ciegas Femenino frente a Inglaterra, en un encuentro que se juega en la India y que puede seguirse en vivo a través del canal de YouTube “Argentinos Olímpicos”.

El equipo argentino alcanzó esta instancia decisiva tras vencer por 1 a 0 a Brasil en semifinales, en un duelo cargado de intensidad que se definió a pocos minutos del cierre con un gol de Agustina Medina, quien aprovechó un rebote tras un tiro de esquina para sellar la clasificación.

Según consignó la Federación Internacional de Deportes para Ciegos (IBSA), organizadora del certamen, Las Murciélagas llegan a esta final invictas, sin goles en contra y con una destacada actuación colectiva bajo la dirección técnica de Gonzalo Abbas.

El conjunto argentino defiende el título obtenido en la edición inaugural del torneo, disputada en Birmingham en 2023, y busca consolidarse como bicampeón mundial frente al combinado inglés.