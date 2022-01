El plantel de Sportivo Belgrano cerrará este sábado su primera semana de pretemporada prácticamente con el plantel completo, aunque el DT vaticinó que podría incorporarse algún jugador más.

Lo cierto es que, tal como lo había anticipado Aróstegui, el entrenador tuvo otra participación en el armado del plantel y este viernes se mostró sumamente conforme con los jugadores que ya están trabajando en el club. "Estoy ilusionado porque se está armando un plantel con jugadores que queríamos que estén, y están", expresó Martelotto, quién intentará llevar a la Verde a lo más alto.

Sportivo se prepara para luchar por el ascenso a viva voz en un torneo que siempre se presentó parejo y complicado; y que tendrá solo una plaza disponible -por ahora- a la Primera Nacional. "No tener el formato del torneo nos pone incómodos, no saber como se va a jugar, cuántos partidos y cuántos viajes condiciona bastante, lo que sí está claro es que va a haber un solo ascenso y bueno tendremos que ir por ese, queda uno y lucharemos por ese", sentenció el DT.

"Nos vino bien tener mucho tiempo, hemos sacado muchas conclusiones y los golpes recibidos en el torneo pasado nos hizo crecer mucho a todo el cuerpo técnico, lo importante es haber aprendido y equivocarse lo menos posible", dijo Martelotto.

Un plantel casi nuevo

Es sabido que la Verde sumó nueve incorporaciones para esta temporada y pueden llegar más, al respecto el entrenador señaló que "el plantel cambió, han llegado muchos futbolistas y el recambio fue importante. Los que se quedaron, queríamos que continúen y ya nos conocen, conocen al club y esa es una ventaja entonces eso hace que la adaptación de los que van llegando sea mejor. El plantel es diferente, pero la diferencia más grande que puede haber es que en el plantel pasado había muchos jóvenes, ellos han crecido también y tuvieron una experiencia que los hizo crecer; y vino gente de mucha experiencia que nos va a ayudar también a seguir potenciando a los jóvenes y jerarquizar el plantel", indicó.

La misma impronta

En cuanto a las formas, Martelotto fue claro y explicó que no renuncia a sus ideales, pero puede modificar el esquema de acuerdo a la necesidad del momento. "Tengo las ideas muy claras y se a lo que quiero que juegue mi equipo, en el esquema sí me puedo acomodar a los futbolistas que tengo, pero cómo quiero que juegue mi equipo no lo modifico y no me cierro a ningún esquema: he probado línea de cuatro, línea de tres, tres delanteros, después para el parado del equipo tengo tiempo para trabajar, es una gran ventaja, e ir viendo como se desarrollan esas pequeñas sociedades que se ven en lo cotidiano. Uno tiene una idea previa, pero la realidad te la dan los futbolistas, tenemos muchas variantes para jugar de varias maneras, pero la idea es la misma: ser un equipo ofensivo, que trate bien la pelota y no la voy a modificar. Todo este año que tuve de experiencia en el Federal A me permitió sacar muchas conclusiones, ver de qué manera se juega en el torneo, cómo juegan los equipos, adaptarme a ciertas cuestiones, pero no modificar nuestra esencia", dijo el DT.