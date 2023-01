Llegó la hora de la definición. Este sábado se conocerá al campeón de la 46° edición del Campeonato Nacional de Baby Fútbol "Valentino Ponce" de la categoría 2010.

La acción comenzará a partir de las 19.30 en cancha de 2 de Abril, donde se disputarán las semifinales, la final de la Copa Estímulo y posteriormente la final del campeonato.

En la llave local, Barrio Jardín enfrentará al Centro Deportivo y Cultural El Faisán de Devoto; mientras que Colón de Santa Fe se cruzará con Leandro N. Alem de Buenos Aires.

Programación

19.30 hsBarrio Jardín vs. CDyC El Faisán (Devoto)

20.20 hs Colón (Sta. Fe) vs. LN Alem (Bs As)

21.10 hs Infantil Xeneize vs. Sp. La Playosa [Final de la Copa Estímulo]

22.00 hs Final del campeonato