Este fin de semana en las instalaciones del Jockey Club San Francisco, se llevaron a cabo los campeonatos provinciales de mayores de ajedrez 2023 de mayores en sum modalidad pensada y blitz.

En ambas modalidades se consagró campeón absoluto el jugador de Club de Ajedrez de San Francisco Emilio Fiora.

Por primera vez en du versión unificada entre la Federación (FAPC) y la Asociación de Ajedrez de la Provincia de Córdoba (AAPC), se llevó adelante el encuentro con una participación de más de 40 jugadores de toda la provincia.

El campeonato fue arbitrado por el AI Víctor Esteban, con la asistencia del Pablo Imhoff y Daniel Romero, y dirigido por Jorge Fernández.

Modalidad pensada:

Campeón Absoluto de la Provincia de Córdoba: Emilio Fiora (San Francisco)

Campeón de la FAPC: Franco Acosta (Rio Tercero)

Campeón de la AAPC: Emilio Fiora (San Francisco)

Mejor Supra 2000: Emilio Fiora (San Francisco)

Mejor Sub 2000: Patricio Grospietro (San Francisco)

Mejor Sub 1800: Pablo Cacciavallani (Rio Tercero)

Mejor Sub 1600: Rodrigo Reburdo (Morteros)

Mejor Juvenil: Martin Musso (San Francisco)

En la modalidad bliz:

Campeón Absoluto de la Provincia de Córdoba: Emilio Fiora (San Francisco)

Campeón de la FAPC: Carlos Tornsquist (Córdoba)

Campeón de la AAPC: Emilio Fiora (San Francisco)

Mejor Supra 2000: Emilio Fiora (San Francisco)

Mejor Sub 2000: Alejandro Gómez (Villa Carlos Paz)

Mejor Sub 1800: Diego Cattaneo (Villa María)

Mejor Sub 1600: Jorge Fernández (San Francisco)

Mejor Juvenil: Joaquín Martinuzzi (San Francisco)

El campeonato contó con participación de referentes del ajedrez cordobés, entre ellos el MI Carlos Boissonet, MF Juan Pablo Demaría y el CM Claudio Triunfetti, todos ellos de la ciudad de Marcos Juárez.

También contó la participación de jugadores históricos del club y juveniles como Renzo Platini, Joaquín Martinuzzi, Lautaro Bronzone y Pablo Tonetti.