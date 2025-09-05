La fecha 17 de las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial 2026 dejó varias certezas y un último cupo por definirse. Este jueves, Paraguay, Uruguay y Colombia aseguraron su clasificación al torneo que se jugará en Estados Unidos, México y Canadá, uniéndose así a Argentina, Brasil y Ecuador, que ya tenían su pasaje asegurado.

Con seis selecciones ya clasificadas, solo queda pendiente la definición por el Repechaje intercontinental, que se disputará ante un rival de Asia. Venezuela (18 puntos) y Bolivia (17 puntos) son los que aún conservan chances de acceder a ese puesto.

Resultados de la Fecha 17

Argentina 3 - Venezuela 0

Paraguay 0 - Ecuador 0

Uruguay 3 - Perú 0

Colombia 3 - Bolivia 0

Brasil 3 - Chile 0

Tabla de posiciones – Eliminatorias CONMEBOL al Mundial 2026

Pos. Selección Pts PJ PG PE PP GF GC DIF 1 Argentina 38 17 12 2 3 31 9 +22 2 Brasil 28 17 8 4 5 22 16 +6 3 Uruguay 27 17 7 6 4 22 12 +10 4 Ecuador 26 17 7 8 2 13 5 +8 5 Colombia 25 17 6 7 4 22 15 +7 6 Paraguay 25 17 6 7 4 13 10 +3 7 Venezuela 18 17 4 6 7 15 22 -7 8 Bolivia 17 17 5 2 10 16 35 -19 9 Perú 12 17 2 6 9 6 22 -16 10 Chile 10 17 2 4 11 9

Lo que queda en juego: el Repechaje

Venezuela y Bolivia son los únicos dos equipos que aún pueden aspirar al séptimo lugar de la tabla, que otorga el acceso al Repechaje contra una selección de Asia.

Venezuela (7° con 18 puntos) recibirá a Colombia.

Bolivia (8° con 17 puntos) será local ante Brasil en la altura de El Alto.

Fecha 18 – Martes 9 de septiembre

Ecuador vs. Argentina – 20:00 hs

Perú vs. Paraguay – 20:30 hs

Venezuela vs. Colombia – 20:30 hs

Bolivia vs. Brasil – 20:30 hs

Chile vs. Uruguay – 20:30

Fuente: Diario Olé