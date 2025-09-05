Eliminatorias Sudamericanas: tres nuevos clasificados y todo lo que se juega en la última fecha
Paraguay, Uruguay y Colombia se sumaron a Argentina, Brasil y Ecuador rumbo al Mundial 2026. Venezuela y Bolivia van por el Repechaje.
La fecha 17 de las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial 2026 dejó varias certezas y un último cupo por definirse. Este jueves, Paraguay, Uruguay y Colombia aseguraron su clasificación al torneo que se jugará en Estados Unidos, México y Canadá, uniéndose así a Argentina, Brasil y Ecuador, que ya tenían su pasaje asegurado.
Con seis selecciones ya clasificadas, solo queda pendiente la definición por el Repechaje intercontinental, que se disputará ante un rival de Asia. Venezuela (18 puntos) y Bolivia (17 puntos) son los que aún conservan chances de acceder a ese puesto.
Resultados de la Fecha 17
- Argentina 3 - Venezuela 0
- Paraguay 0 - Ecuador 0
- Uruguay 3 - Perú 0
- Colombia 3 - Bolivia 0
- Brasil 3 - Chile 0
Tabla de posiciones – Eliminatorias CONMEBOL al Mundial 2026
|Pos.
|Selección
|Pts
|PJ
|PG
|PE
|PP
|GF
|GC
|DIF
|1
|Argentina
|38
|17
|12
|2
|3
|31
|9
|+22
|2
|Brasil
|28
|17
|8
|4
|5
|22
|16
|+6
|3
|Uruguay
|27
|17
|7
|6
|4
|22
|12
|+10
|4
|Ecuador
|26
|17
|7
|8
|2
|13
|5
|+8
|5
|Colombia
|25
|17
|6
|7
|4
|22
|15
|+7
|6
|Paraguay
|25
|17
|6
|7
|4
|13
|10
|+3
|7
|Venezuela
|18
|17
|4
|6
|7
|15
|22
|-7
|8
|Bolivia
|17
|17
|5
|2
|10
|16
|35
|-19
|9
|Perú
|12
|17
|2
|6
|9
|6
|22
|-16
|10
|Chile
|10
|17
|2
|4
|11
|9
Lo que queda en juego: el Repechaje
Venezuela y Bolivia son los únicos dos equipos que aún pueden aspirar al séptimo lugar de la tabla, que otorga el acceso al Repechaje contra una selección de Asia.
- Venezuela (7° con 18 puntos) recibirá a Colombia.
- Bolivia (8° con 17 puntos) será local ante Brasil en la altura de El Alto.
Fecha 18 – Martes 9 de septiembre
- Ecuador vs. Argentina – 20:00 hs
- Perú vs. Paraguay – 20:30 hs
- Venezuela vs. Colombia – 20:30 hs
- Bolivia vs. Brasil – 20:30 hs
- Chile vs. Uruguay – 20:30
