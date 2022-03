El reconocido ex jugador Eladio Rodríguez, emblema del fútbol local y nacional, tendrá una Fundación que llevará su nombre en San Francisco y que estará también ligada a la región Se trata de una vieja iniciativa, que volvió a cobrar impulso en los últimos días y avanza a paso firme.

Uno de los mentores de esta Fundación es Mariano Rodríguez -hijo de Eladio-, radicado en Ecuador desde hace muchos años donde tuvo una gran carrera futbolística y donde actualmente preside el club Atlético Daule de la tercera división ecuatoriana.

Rodríguez -hijo- visitó San Francisco hace algunos días y dialogó con El Periódico donde charló sobre su carrera en Ecuador y también contó detalles de la Fundación que se gesta en nuestra ciudad.

Mariano jugó en Sportivo Belgrano, donde fue campeón en los años 1994 y 1997 para luego emigrar a Aucas de Ecuador (uno de los cinco grandes de ese país). "Ahí comenzó esta historia, jugué en muchos equipos y dentro de ellos pude obtener muchos logros importantes: salí campeón dos veces en Liga de Portoviejo y en Manta FC con compañeros que realmente llegaron lejos", indicó.

"Llegué a Ecuador justo cuando comenzó la trasformación del fútbol ecuatoriano, jugué con Edwin Tenorio, Renan Calle, Giovanny "sombra" Espinoza, Héctor Américo Ferri y muchos otros como Alfonso Obregón o Jasson Zambrano, ellos hicieron historia llegando a su primer Mundial en el 2022. Pero al ser un país pequeño, uno termina haciendo amistades con rivales incluso, tuve mis hijos aquí y eso también ayudó a anclarme en Ecuador, tuve posibilidades, no sé qué me pasó, pero pude nacionalizarme y por el nivel que tenía podría haber jugado en la Selección de Ecuador", expresó Mariano Rodríguez.

Tras su retiro, Rodríguez continuó vinculado al mundo del fútbol desde el mundo empresarial y dirigencial. "Siempre tuve en mi mente poder presidir un club. Hoy soy presidente Atlético Daule, que juega en la tercera categoría y que está muy cerquita de Guayaquil. Estamos luchándola y jugamos con chicos jóvenes; Daule es la capital arrocera del país y hemos tenido una gran aceptación, es el único equipo profesional de la región", relató.

Vínculo con San Francisco

Rodríguez continuó su vida en Ecuador, pero siempre mantuvo un vínculo intenso con San Francisco. En 2018, su hijo Paolo participó del Campeonato Nacional de Baby Fútbol integrando el plantel de Defensores de Iturraspe.

"Siempre tuve el deseo de que mi nene pudieron venir a disfrutar lo que viví en mi niñez, creo que es el mejor torneo infantil de este país, la gente de Iturraspe le dio la posibilidad, cumplió su ciclo, estuvo en Proyecto Crecer y regresó a Ecuador. Él nació en Argentina, pero te diría que es más ecuatoriano", comentó.

Con respecto al fenómeno generado por el regreso de la Liga Amateur en la ciudad, Mariano no dejó dudas y lo siguió con atención. "Esto es un mensaje para la sociedad sanfrancisqueña que pide a gritos a los clubes emblemáticos como La Florida, La Milka o el mismo La Trucha, sigo mucho lo ocurre en mi ciudad y creo que lo que pasó es un mensaje para la dirigencia, a los cuales felicito. Esta liga tiene que estar porque los chicos necesitan de los clubes, después ni hablar de lo que fue la gente, de Serie A, fue impresionante", indicó.

El legado de Eladio. "Lo más importante que nos dejó mi viejo es construir una carrera con asesoría adecuada, saber que cuando se llega ahí es donde se empieza la parte más difícil, tener los valores, la constancia y la perseverancia de estar a máximo nivel y nunca conformarse, él nos dejó a mi hermano y a mí una vara muy alta, hemos intentado siempre lucharla. Después, en lo futbolístico son muchas cosas que nos deja", comentó Mariano.

La Fundación Eladio Rodríguez

Por otro lado, Mariano también es uno de los mentores de la Fundación que lleva el nombre de su padre. En su visita a San Francisco participó de varias reuniones donde se gesta esta iniciativa que verá la luz en las próximas semanas. "La fundación comenzó con charlas, con muchos amigos que tengo en San Francisco, adoro esta ciudad y disfruto mucho cuando vengo, en un memento se dio una charla donde surgió la idea de abrir una Fundación a nombre de Eladio, considerado el referente máximo del fútbol de esta ciudad y así comenzó todo. La pandemia nos detuvo un poco, pero ahora retomamos con fuerza, se sumó mucha gente y queremos colocar nuestro granito de arena. Hay buenas ideas, innovadoras para San Francisco y el departamento San Justo; y para que sirva tener presente también el nombre de Eladio", explicó Mariano.

Y agregó: "La idea inicial es apuntar a las personas de la tercera edad, algo que pidió mi padre, muchas padecen soledad o no reciben el auxilio adecuado y también apuntar a los chicos con adicciones, con asesorías. Hay casos donde la juventud no encuentra el rumbo -aunque no todos- y también queremos hacer eventos para chicos con discapacidad, algo que impacte de buena manera y que de credibilidad en la sociedad".

En cuanto al proceso de esta Fundación, Rodríguez comentó que todo está en "pañales", pero que avanza con firmeza. "Recién iniciamos, estamos comenzando a dar los primeros pasos, tenemos muchos lazos internacionales pendientes de que esto inicie y la idea es que poco a poco San Francisco esté en la brújula de muchos otros lugares del mundo. La Fundación tiene un lema que es “Confiar sin ver” y esto habla de todo lo que se pretende hacer", agregó.

"Poco a poco va a ir saliendo toda la información en redes sociales, ya mucha gente se acercó, pero pronto haremos charlas e iremos buscando personas idóneas para cada una de las áreas", concluyó.