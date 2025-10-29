El Turismo Nacional vuelve al Autódromo de Río Cuarto y será el debut del Turismo Carretera 2000

El Autódromo Parque Ciudad de Río Cuarto volverá a vibrar con la pasión fierrera del país. Del 7 al 9 de noviembre, el circuito del sur cordobés será sede de la 11ª fecha del Campeonato 2025 del Turismo Nacional APAT y del debut absoluto del Turismo Carretera 2000, consolidando su lugar como una de las principales plazas del automovilismo argentino.

La competencia del Turismo Nacional, con sus tradicionales Clases 2 y 3, marcará su segunda visita del año al trazado riocuartense, luego del gran espectáculo vivido en mayo. Esta nueva cita será la penúltima del campeonato y pondrá en juego la Copa Gobierno de Córdoba, con la presencia de los principales pilotos del país.

El regreso del TN APAT se da en un contexto de crecimiento y recuperación del Autódromo, gracias a las obras de infraestructura impulsadas por el Gobierno de Córdoba. Estas mejoras permitieron el regreso de las categorías nacionales luego de varios años y siguen impulsando a Córdoba como sede de Grandes Eventos deportivos.

Turismo Carretera 2000: innovación y sustentabilidad en pista

El Turismo Carretera 2000 (TurCar 2000) debutará por primera vez en Córdoba, con una fecha que promete grandes definiciones. Esta categoría, que nació en 2025, se distingue por su apuesta a la innovación tecnológica y la sustentabilidad, ya que todos sus vehículos utilizan biocombustible E40 —una mezcla compuesta por un 40% de bioetanol de maíz cordobés y un 60% de nafta Premium— producto de un acuerdo entre el Gobierno de Córdoba, los directivos de la categoría y el equipo técnico de Oreste Berta S.A.

Entre sus protagonistas se destacan Agustín Canapino, Josito Di Palma y Facundo Ardusso, quienes encabezarán una nómina de pilotos de primer nivel en este estreno histórico en Río Cuarto.

Protagonismo cordobés

La provincia contará con 14 representantes en las distintas categorías del fin de semana.En el TurCar 2000, Luis Catelli (Monte Maíz) hará su debut oficial tras su paso por el TC Pick Up.En el Turismo Nacional, participarán Santiago y Manuel Mallo (Río Tercero), Facundo Chapur (Córdoba), Rodrigo Lugón (Villa Allende), Ricardo “Caito” Risatti (Laboulaye), Lucas Bagnera (Las Varillas), Facundo Márques (Río Cuarto), Alejo Cravero (Colazo), Andrés Calderón (San Agustín), Martín Chialvo y Santiago Robledo (Marcos Juárez), Gabriel Fernández (Bell Ville) y el debutante Ignacio Díaz Morel (Monte Maíz).

La presencia cordobesa refuerza el protagonismo provincial en el automovilismo nacional, sumando talento y representatividad a un calendario cada vez más federal.

Actividades y cronograma

La acción en pista se desarrollará a lo largo de tres jornadas. El viernes 7 de noviembre, habrá entrenamientos y la primera clasificación de Clase 2 (TN), junto con los ensayos iniciales del Turismo Carretera 2000.

En tanto, el sábado 8 se realizará la clasificación general de Clase 3 y series de Clase 2, además de la primera final del TC2000.

Finalmente el domingo 9 de noviembre se correrán las series de Clase 3 y finales de Clase 2, Turismo Carretera 2000 y Clase 3, en una jornada que promete pura emoción y adrenalina.

Entradas y acceso

Las entradas ya están disponibles a través del sitio entradas.yoquiero.com.ar, con distintas opciones para los tres días de competencia. Niños y niñas menores de 12 años ingresan sin cargo, al igual que las personas con discapacidad.

Con el acompañamiento del Gobierno de la Provincia de Córdoba, a través de la Agencia Córdoba Deportes, y el trabajo conjunto del Comité Organizador del Autódromo Ciudad de Río Cuarto, este evento reafirma una vez más el compromiso de Córdoba con el automovilismo federal y sustentable, consolidando al autódromo riocuartense como una sede de grandes eventos que continúan proyectado a la Provincia a nivel nacional e internacional.