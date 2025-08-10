Este domingo a las 21.15, San Francisco se prepara para vivir un clásico especial en la Liga Cordobesa de Básquet. El Tala recibirá a El Ceibo en el estadio Luis Rafael Ferreyra, en el marco de la segunda fecha del grupo B.

Ambos equipos llegaron a esta instancia con derrotas en la jornada inaugural. En el caso de El Tala cayó con contundencia en San Guillermo ante Unión y del lado de El Ceibo perdió en un duelo ajustado en su casa frente a Bolívar de Carlos Paz, que remontó un partido complicado.

En la pasada Liga Federal también se habían enfrentado durante la fase regular ya que compartían el mismo grupo. En los dos enfrentamientos dentro de esa competencia las victorias quedaron para la Flor Nacional.

Además, como condimento extra luego se volverán a enfrentar el martes a las 21.30, pero por el torneo Asociativo Clausura que ya transita la segunda fecha.