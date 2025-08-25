El Tala y El Ceibo lograron victorias importantes este domingo en el marco de la cuarta fecha de la Zona B de la Liga Provincial A de Básquet, consolidando su buen presente en el certamen.

En el estadio Luis Rafael Ferreyra, El Tala venció a Bolívar de Villa Carlos Paz por 90 a 81, alcanzando su segundo triunfo consecutivo. El equipo dirigido por Ramiro Ortíz mostró un inicio sólido con un parcial de 19-8, pero luego debió trabajar para sostener la ventaja frente a la reacción visitante. En el último cuarto, Bolívar llegó a ponerse al frente 72-73, aunque el local respondió con determinación.

Los libres de Del Bue y las conversiones finales de Spolador y Falasconi aseguraron el triunfo. Seis jugadores del plantel terminaron en doble dígito: Del Bue (15), Spolador (14), Primo (13), Battistino (13) y Falasconi (10). En la próxima jornada, El Tala visitará a Poeta Lugones en Córdoba.

Por su parte, El Ceibo, que debía ser local, terminó jugando como visitante frente a Poeta Lugones debido a un cambio de sede solicitado por el rival. Pese a la modificación, el equipo de Blengini no tuvo inconvenientes y se impuso con autoridad 84 a 54, sumando su tercer triunfo de la temporada.

El conjunto sanfrancisqueño marcó diferencias desde el inicio y llegó al descanso con una ventaja de 44 a 26. En la segunda mitad amplió la distancia y selló un triunfo contundente. Rojas con 19 puntos y Grosso con 18 fueron los máximos anotadores. En la quinta fecha, El Ceibo enfrentará en Córdoba a Hindú Club.