Todo está listo para que este sábado 6 y domingo 7 de septiembre se dispute en nuestra ciudad el Torneo Nacional e Internacional Raúl “Tuca” Juncos, una de las competencias más emblemáticas del calendario formativo del vóley argentino. El certamen, organizado por el Club El Tala, contará con la participación de equipos de Brasil, Mendoza, Santa Fe, Córdoba, Tucumán y Buenos Aires, que competirán en categorías Sub-14 y Sub-18.

Desde el club informaron que las delegaciones más lejanas comenzarán a llegar este viernes. Como es habitual, el club brasileño Juventus jugará partidos amistosos por la tarde para adaptarse al entorno y al balón oficial. El resto de los equipos arribará durante la noche del viernes y la mañana del sábado, cuando comenzará la fase inicial.

Las sedes de juego serán:

Club El Tala

Club San Isidro

Club El Ceibo

Superdomo

Polideportivo de la Escuela Ravetti

El día domingo se disputarán los cruces definitorios, con semifinales y finales por la Copa de Oro y Copa de Plata programadas para la tarde.

Un torneo con memoria y pertenencia

El certamen lleva el nombre de Raúl “Tuca” Juncos, histórico entrenador del club, muy querido por generaciones de jugadoras. En diálogo con El Periódico, una de las alumnas de la categoría Sub-14 expresó:

“Nuestro torneo se llama Raúl Tuca Juncos porque es un entrenador muy histórico en el club, ya que nos entrenó varias veces. Empezamos con él desde muy chiquititas y siempre estuvo. Entrena sub 12, sub 13 y sub 14. Para nosotros es muy importante, nos formó desde chiquitas, en lo técnico y en todo.”

“Este torneo es muy importante para nosotras, por las buenas experiencias que ganamos y las amistades que nos hacemos.”

“Lo vivimos como una fiesta”

En una charla con El Periódico, las profesoras Lucía Miguel, Sofía Miguel y Camila Gastaldi destacaron la importancia de este evento para toda la comunidad de El Tala. Gastaldi señaló:

“Esta semana se vive de una manera muy especial. Tanto la subcomisión como los profes, las chicas y las familias estamos trabajando todos para que salga bien y lindo. Lo vivimos como una fiesta. Todos los años lo transitamos igual, y nuestro deseo es que salga todo de la mejor manera y que los equipos puedan disfrutar del torneo.”