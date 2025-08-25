La ciudad de Morteros fue sede de la 4ª edición del torneo de básquet Carlos “Palito” Cerutti, organizado por el Club 9 de Julio y reservado para la categoría U15 en ambas ramas. Allí, El Tala se consagró campeón en varones, mientras que San Isidro alcanzó el subcampeonato en mujeres.

El Tala se impuso en la final frente al local 9 de Julio y levantó el trofeo tras un sólido recorrido. En semifinales, el conjunto albo había derrotado a Atenas de Córdoba, mientras que el equipo celeste dejó en el camino a Asociación El Ceibo.

En la rama femenina, San Isidro también logró llegar al partido decisivo, aunque en la definición cayó ante Tiro Federal de Morteros, quedándose con el segundo lugar del certamen.