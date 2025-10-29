Tras una asamblea general ordinaria aprobada por unanimidad, el Club El Tala oficializó la nueva Comisión Directiva que conducirá los destinos de la institución. Además, se anunciaron importantes proyectos de infraestructura y metas deportivas que marcan un 2026 con fuerte impulso hacia el crecimiento integral.

La renovación se llevó a cabo con la participación activa de socios y socias, en un proceso transparente y sin objeciones. Emanuel Gaspar Amali fue elegido como presidente, acompañado por un equipo que conjuga experiencia, compromiso y visión a futuro.

Comisión Directiva 2026

Presidente: Emanuel Gaspar Amali

Vicepresidente: Diego Gustavo Mare

Secretario: Matías Alejandro Ferreyra

Prosecretario: Juan Pablo Valsagna

Tesorero: Fernando Javier Cavallo

Protesorero: Maximiliano Pozzi

Vocales Titulares: Daniel José Elkin, Diego Alberto Gramoy y Daniel Miguel

Vocales Suplentes: María Paula De Franceschi y Ángel Mateo Sileoni

Revisadores de Cuentas: Mario Ortega, Pablo Ambrosino (Titulares), Carina Guadalupe Gianoglio (Suplente)

Junta Electoral: Jorge Ambrosino, Alejandro Vagliente (Titulares); Horacio Juan Angeli (Suplente)

Obras clave para potenciar la infraestructura

La nueva dirigencia ya trabaja en una agenda de obras y mejoras que buscan transformar al club en un espacio más funcional, moderno y acorde a las necesidades deportivas y sociales de su comunidad.

Entre los proyectos más destacados para 2026 se encuentran:

Construcción de un Polideportivo que permitirá unificar las prácticas de vóley, básquet y patín, con canchas de entrenamiento simultáneas y mejores condiciones generales.

Refuncionalización de “El Talita”, adaptándolo a nuevas demandas edilicias y deportivas.

Renovación de vestuarios y baños, mejorando la infraestructura para deportistas y socios.

Restyling del parque del estadio, modernizando la imagen del club y generando un entorno más atractivo.

Objetivos deportivos: El Tala a nivel federal

En cuanto a lo estrictamente deportivo, El Tala continuará apostando a su semillero y al desarrollo competitivo de todas sus disciplinas:

Competencia en la Liga Federal de Vóley Femenino, con un plantel formado íntegramente por jugadoras del club.

Participación en el Torneo Federal de Básquet Masculino.

Presencia activa en torneos provinciales y nacionales en todas las categorías.

Implementación del programa “Training Tala” para el desarrollo físico y técnico integral de los deportistas.

Consolidación de los equipos de trabajo y coordinación técnica en vóley y básquet.

Con este plan integral, El Tala se propone seguir creciendo como institución deportiva y social, reafirmando su compromiso con la formación de personas a través del deporte y proyectando un 2026 cargado de desafíos y oportunidades.