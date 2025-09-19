Esta noche, El Tala enfrentará a Hindú de Córdoba por una nueva fecha de la Liga Provincial A de Mayores, con el objetivo de recuperarse tras la derrota sufrida el pasado viernes en el clásico ante El Ceibo, donde cayó por 85 a 57.

El partido se jugará desde las 20:30 en el estadio Luis Rafael Ferreyra, donde el conjunto dirigido por Ramiro Ortiz buscará sumar su quinta victoria en lo que va del certamen. Hasta aquí, acumula 4 triunfos y 3 derrotas, ubicándose en zona de clasificación a la siguiente ronda.

Del otro lado estará Hindú, que atraviesa una complicada campaña: suma apenas una victoria y seis caídas, la última en condición de local ante Sportivo Bolívar de Villa Carlos Paz por 94 a 89.

Con realidades distintas, El Tala intentará aprovechar su localía para reencontrarse con el triunfo y sostener sus aspiraciones dentro del torneo, mientras que los cordobeses llegan urgidos de sumar para salir del fondo de la tabla.

El cruce promete intensidad y será clave para las aspiraciones de ambos en la recta final de la fase regular.