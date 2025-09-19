El Tala recibe a Hindú en busca de la recuperación en la Liga Provincial A
Desde las 20:30, el equipo de San Francisco se mide con Hindú de Córdoba en el estadio Luis Rafael Ferreyra. Ambos conjuntos vienen de caer en la fecha anterior y necesitan volver a la victoria.
Esta noche, El Tala enfrentará a Hindú de Córdoba por una nueva fecha de la Liga Provincial A de Mayores, con el objetivo de recuperarse tras la derrota sufrida el pasado viernes en el clásico ante El Ceibo, donde cayó por 85 a 57.
El partido se jugará desde las 20:30 en el estadio Luis Rafael Ferreyra, donde el conjunto dirigido por Ramiro Ortiz buscará sumar su quinta victoria en lo que va del certamen. Hasta aquí, acumula 4 triunfos y 3 derrotas, ubicándose en zona de clasificación a la siguiente ronda.
Del otro lado estará Hindú, que atraviesa una complicada campaña: suma apenas una victoria y seis caídas, la última en condición de local ante Sportivo Bolívar de Villa Carlos Paz por 94 a 89.
Con realidades distintas, El Tala intentará aprovechar su localía para reencontrarse con el triunfo y sostener sus aspiraciones dentro del torneo, mientras que los cordobeses llegan urgidos de sumar para salir del fondo de la tabla.
El cruce promete intensidad y será clave para las aspiraciones de ambos en la recta final de la fase regular.