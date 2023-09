El Tala le arrebató el invicto a El Ceibo en la penúltima fecha de la fase regular del Torneo Clausura del Asociativo de Básquet. El Albo se impuso en el estadio “Antonio Cena”, pero no le alcanzó para seguir con chances de quedarse con el segundo puesto.

El Tala se impuso por 71 a 60 con una actuación destacada de Tomás Spolador (15 pts), Lautaro Dargoltz (14 pts) y Gustavo Vivas (14 pts). Mientras que en El Ceibo (que rotó el equipo) hubo un buen trabajo de Pablo Grosso con 24 puntos y 15 rebotes.

De esta manera, El Ceibo cortó su racha de invictos en la segunda parte del año que alcanzó los 14 juegos entre Liga Cordobesa y torneo local. Pese a la derrota ya se había asegurado un lugar en las semifinales del Clausura.

Por otro lado, Almafuerte de Las Varillas venció a San Isidro por 91 a 82 y también se aseguró un lugar en las semifinales. Fue con 21 puntos de Stefano Bchiochi, 18 de Secchi y 12 del sanfrancisqueño Agustín Lozano.

En el “santo” se destacó Tomás Raggiardo con 24, Vicente Aquadro con 18 y Emilio Boyé con 14.

El otro partido que completó la fecha fue victoria de Cultural Arroyito por 68 a 54 sobre Sociedad Sportiva Devoto.

Posiciones

El Ceibo 17 pts (8-1) Almafuerte 16 pts. (7-2) El Tala 15 pts. (6-3) San Isidro 12 pts. (3-6) SS Devoto 11 pts. (2-7) Cult. Arroyito 10 pts. (1-8)

Última fecha

El Tala vs. Almafuerte

San Isidro vs. Cult. Arroyito

SS Devoto vs. El Ceibo