El Club El Tala confirmó oficialmente su participación en la Liga Federal de Vóley 2026, una competencia recientemente incorporada por la Federación del Vóley Argentino (FeVA), que se disputará del 3 al 12 de febrero en la ciudad de San Juan. El torneo será clave para el vóley nacional, ya que otorgará dos ascensos a la Liga Nacional, la segunda categoría de la disciplina en el país.

La gran particularidad del equipo sanfrancisqueño es que estará conformado en su totalidad por jugadoras formadas en la institución, un verdadero ejemplo de proyecto deportivo integral y sostenido a lo largo del tiempo. Muchas de las convocadas forman parte actualmente del plantel de Primera División, mientras que otras regresarán al club tras desarrollar sus estudios en Córdoba o competir en otros equipos del país.

Desde la subcomisión de vóley de El Tala destacaron que este paso es parte de un objetivo largamente buscado: plasmar en una competencia de alto nivel nacional todo el trabajo realizado en las categorías formativas durante más de dos décadas. En ese sentido, resaltaron que la participación en la Liga Federal no solo será una oportunidad para el crecimiento deportivo del club, sino también una fuerte motivación para las divisiones menores.

Además de los logros deportivos, como títulos provinciales, nacionales e internacionales, El Tala se ha consolidado como formador de talentos que nutren a las selecciones de Córdoba y a distintos procesos de Selección Argentina en categorías juveniles.

Actualmente, más de 200 jugadoras y jugadores practican vóley en el club, desde los 5 hasta los 25 años. A esta estructura se sumó en los últimos años la rama masculina, que ya compite en Primera División, y el Maxi Vóley femenino.

En lo institucional, El Tala atraviesa un gran momento, con una comisión directiva abocada al crecimiento edilicio y a seguir fortaleciendo todas sus disciplinas. Por eso, el club lanzó un llamado a la comunidad, empresas y familias para sumar apoyo a este nuevo desafío: “Llegó el momento de dar un salto de calidad y necesitamos del acompañamiento de la ciudad de San Francisco y la región”, expresaron.

El proyecto combina identidad, formación y pertenencia. En palabras de sus protagonistas, es la oportunidad para que las jugadoras que se formaron desde pequeñas en el club puedan vivir la experiencia de representar a El Tala en una liga nacional con proyección, defendiendo los colores de su casa y mostrando al país todo el trabajo sembrado durante años.