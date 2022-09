Este viernes se juega la cuarta fecha de la Liga Cordobesa de Básquet donde los equipos sanfrancisqueños buscarán la victoria que los acerque al objetivo de la clasificación en esta primera fase.

El Ceibo viene de conseguir una gran victoria en el clásico local y ahora viaja a Córdoba para enfrentar a Matienzo a partir de las 21 horas. Ambos equipos lideran la tabla con tres triunfos en tres partidos disputados y el ganador se quedará con la cima de la Zona C.

Distinta realidad vive el club El Tala que viene de ser goleado por la Flor Nacional. El equipo de Olivero busca la recuperación ante un rival directo, Sparta de Villa María. El juego también comenzará a las 21 horas en el estadio "Luis Rafael Ferreyra".

Así está la tabla de la Zona C

1. El Ceibo 6 pts.

2. Matienzo 6 pts.

3. El Tala 5 pts.

4. Sparta 5 pts.

5. Unión Central 3 pts.

4ª fecha

Matienzo vs. El Ceibo

El Tala vs. Sparta

Sp. Suardi vs. Unión Central (Interzonal)