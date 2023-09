Este fin de semana se juega el Final Four de la Liga Provincial u13 en el estadio “Luis Rafael Ferreyra” de El Tala. El “albo”, que tiene un buen equipo, buscará quedarse con el título en la previa también a lo que será su participación en la Liga Federal Formativa.

El entrenador Lorenzo Cavallo habló con El Periódico, entre otras cosas, sobre lo que significa haber llegado a estas instancias y jugar de local la etapa final. “Es algo histórico para el club y para la categoría, es algo histórico para los chicos y no se lo van a olvidar nunca más, más allá de que hay que jugar los partidos. Los chicos están muy motivados y muy contentos porque se van acercando al objetivo, pero la idea es que compitan y que lo disfruten. Es un plus jugar de local porque somos los únicos de San Francisco, entonces el 90% de la gente que va a ir, va a alentar a los chicos, vamos a tener el aliento de la gran mayoría de la gente y lógicamente todo esto es gracias al club, a los padres que la verdad se movieron un montón”, comentó.

¿Cómo transitaron este Provincial?

Pasó todo muy rápido, había una base de chicos que lo jugaron también el año pasado y repitieron este año. La base se mantuvo y eso también ayudó a que se vuelva a jugar, más allá de de que hay un muy buen equipo. Ayuda mucho la colaboración de los padres, del club desde el principio. En cuanto a resultados nos fue muy bien, fue una linda experiencia, en cuanto a viajes también, hemos jugado de local con mucha cantidad de gente, nos ha tocado viajar a Brinkmann, a Córdoba, nos tocó jugar el clásico con San Isidro, también viajamos a Córdoba en octavos de final, viajamos a Leones en cuarto de final y la verdad que fueron partidos muy lindos, muy competitivos y también cumpliendo uno de los objetivos de que nos propusimos a principio de año que era que los chicos compitan, sumarle roce y rivales al equipo, no solamente quedarnos con los rivales de la Asociación sino también que los chicos salgan, que se fortalezca el grupo, que compartan meriendas, almuerzos…

“También hemos ido a principio del año un torneo organizado por Almafuerte de Las Varillas, a un torneo amistoso pero también competitivo, ahí pudimos salir campeones, el objetivo no era salir campeones, sino que los chicos por ejemplo duerman todos juntos, pasen dos días juntos y el resultado fue positivo, pero siempre el objetivo es que que se mantenga el grupo unido, que crezcan personalmente en el deporte y en valores”, dijo Cavallo.

Hace varios años que están con estos chicos y una de las cosas para destacar es que no solo se quedan con lo deportivo…

Sí, con Guido (Falasconi) estamos hace muchos años, los grupos van pasando y por ahí este es el que siempre siguió porque se mantuvo la cantidad chicos, algunos se fueron sumando y otros fueron dejando, pero el número se mantuvo siempre. Se quedaron muchos que ya jugaban en mosquitos, el grupo se fue formando, pero la la característica principal es que se conocen del barrio o de la escuela y son amigos todos, entonces, ese es el objetivo, que sea un grupo de amigos y abrir las puertas a todos los que se quieran sumar. Lógicamente es una categoría competitiva y hay que jugar con 12, obviamente los vamos rotando pero, el grupo lo entiende a la perfección, cada uno con su rol, cuando le toca jugar dar el 100% y si no apoyar en la tribuna, alentar al equipo y eso también hace que este equipo sea competitivo porque es un equipo largo y todos están dispuestos y disponibles para jugar cuando les toque.

Estos son los chicos que van a alentar a la Primera, se ven reflejados en ustedes porque ustedes hacían lo mismo a esa edad

Sí sí, la verdad que sí, nosotros nos hemos pasado la vida viendo a los equipos de Primera y no solamente en Primera, sino también de las categorías de abajo. El sentido de pertenencia e identificación con el club es 100%, buscamos lo mismo con todos los chicos y creo que lo hemos logrado, ojalá que sigan en el tiempo porque la verdad que los vemos que están mucho tiempo en el club. Nosotros entrenamos todos los días, más el horario de gimnasio, de fundamentos y muchas veces les damos días libres, pero nos piden la llave del club para venir a tirar o jugar un picadito y los fines de semana también. Los chicos buscan también amigos del colegio para que se sumen y eso también está bueno para unir más al grupo y el sentido de pertenencia.

¿Qué desafío representa también jugar la Liga Federal con estos chicos?

Estamos muy contentos por eso, hay que agradecer al club y a la comisión de padres que gracias a ellos podemos competir en la Liga Federal. En este caso nos tocó la desventaja de localía y tenemos que ir a jugar de visitante, son dos partidos y ahí veremos si pasamos a la segunda fase o no. El objetivo es el mismo, competir, nos toca viajar a Carlos Paz, pero tuvimos suerte porque también en nuestra zona había rivales de Tucumán, La Rioja y Mendoza. Más allá del rival que nos tocara, el objetivo era el mismo; vamos a tratar de ganar o pasar de fase, pero también aprovechar la experiencia de viajar y de unir mucho más al grupo. Obviamente ahora tenemos la cabeza en el Final Four, pero también es otro de los objetivos la Liga Federal.

¿Y para ustedes, los entrenadores, qué significa estar al frente de este grupo?

Y para nosotros es un orgullo impresionante, más allá del resultado, por más que no hubiésemos llegado al Final Four, el orgullo es el mismo. Por ahí nos reímos con Guido Falasconi y miramos fotos viejas que tenemos guardadas de los chicos de mosquitos porque el crecimiento que tuvieron tanto físicamente como basquetbolísticamente fue increíble y todo eso es gracias a ellos que no faltan a entrenar o si faltan se preocupan por avisarte y por recuperar entrenamientos, por ir al gimnasio que empezamos de a poco, de hacer fundamento, entonces por ahí eso a nosotros la única palabra que nos representa es orgullo primero por estar al frente de una categoría en este club que tanto queremos y segundo por los chicos que también los acompañamos desde que tenían cuatro o cinco años. Sabemos que cuando sean más grandes no nos vamos a hacer cargo de ellos, pero los vamos a seguir acompañando en lo que necesiten en toda su carrera sean basquetbolistas o no porque a lo mejor toman otro camino, pero vamos a estar con ellos.

A los Taleros. “Que vayan a disfrutar de los partidos, a alentar a los chicos, pero también los otros partidos son muy interesantes y muy competitivos, los esperamos para alentar y para que los chicos disfruten que es el objetivo porque siguen siendo chicos, que vayan y que disfruten del crecimiento de los chicos y no transmitir ansiedad ni nerviosismo para que ellos puedan jugar tranquilos”, concluyó Cavallo.

Programación

Sábado

16.30 hs | El Tala vs. Banda Norte (Río Cuarto)

18.30 hs | Inauguración

19 hs | Alianza (Jesús María) vs. Sportivo Bolívar (Carlos Paz)

Domingo

10 hs | Tercer y cuarto puesto

12 hs | Final