El Tala protagonizó una noche ideal en el “Luis Rafael Ferreyra” y no dejó dudas: venció con contundencia a Hindú Club de Córdoba por 110 a 82 en la 8ª fecha de la Liga Cordobesa A.

El equipo dirigido por Ramiro Ortiz dominó el juego de principio a fin, mostrando solidez ofensiva y repartiendo protagonismo entre varias manos. Tomás Spolador fue el goleador con 24 puntos y 3 asistencias, seguido por Lautaro Juárez, quien sumó 14 puntos y 5 rebotes. También se destacaron Julián Martínez y Mateo Battistino, con 13 puntos cada uno.

En la visita, que nunca logró incomodar al dueño de casa, sobresalieron Jerónimo González, máximo anotador del juego con 28 puntos, y Gastón Quiroga, que aportó 17.

Con este resultado, El Tala mantiene el segundo puesto de la zona, detrás de El Ceibo, y continúa fortaleciendo su buen momento en la competencia. En la próxima jornada, buscará seguir por la senda del triunfo cuando visite a Bolívar de Villa Carlos Paz.