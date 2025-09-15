La edición 2025 reunió a 18 equipos de distintas localidades, algunos con sus planteles femeninos y masculinos, y otros con representación masculina, consolidando una vez más el espíritu inclusivo, recreativo y deportivo que caracteriza a esta propuesta.

En esta oportunidad, El Tala participó con tres equipos propios: dos masculinos y uno femenino, reafirmando su compromiso con el desarrollo del deporte formativo y el crecimiento constante de su semillero.

Desde la institución destacaron con orgullo la continuidad del torneo y agradecieron la presencia de todos los clubes: “Gracias nuevamente a todos por su participación y por darle vida a este encuentro que nos une año tras año”, expresaron desde la organización.

El Encuentro Nuevos Amigos se despide hasta 2026, con el deseo renovado de seguir compartiendo la pasión por el básquet y fortalecer los lazos entre clubes, jugadores, familias y entrenadores.