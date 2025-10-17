El Tala afronta una verdadera final este viernes por la noche. Desde las 21:30, el equipo sanfrancisqueño visitará a Unión de Oncativo por el segundo punto de la serie de octavos de final de la Liga Cordobesa de Básquet.

Tras la derrota ajustada por 74 a 73 en el Luis Rafael Ferreyra, los dirigidos por Ramiro Ortiz están obligados a ganar para forzar un tercer juego definitorio en casa.

El encuentro del pasado domingo dejó sensaciones encontradas: El Tala mostró carácter y estuvo a la altura, pero se le escapó en los últimos segundos. Ahora deberá buscar la recuperación en una cancha difícil: Unión ganó 4 de sus 5 partidos como local en la fase regular.

Sin embargo, el historial reciente del Albo como visitante invita a la ilusión. En la fase anterior, logró triunfos importantes en canchas complicadas como las de Hindú, Poeta Lugones y Bolívar.

Si logra quedarse con la victoria esta noche, el tercer y definitivo partido de la serie se jugará el sábado 18 en San Francisco.

La ilusión sigue encendida. El Tala va por el empate y sueña con meterse entre los ocho mejores del torneo provincial.