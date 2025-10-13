En el inicio de los playoffs de la Liga Provincial A de Básquet, El Tala sufrió una ajustada derrota como local frente a Unión de Oncativo, que mostró su oficio en instancias decisivas y se impuso 74 a 73 en el estadio “Luis Rafael Ferreyra”.

El equipo visitante sacó ventaja en la serie de octavos de final y ahora definirá como local el próximo viernes.

El Tala deberá viajar a Oncativo con la obligación de ganar para forzar un tercer partido y recuperar la localía. En caso de una nueva derrota, quedará eliminado del certamen.

El Ceibo dio el primer paso ante Tiro Federal

También por los octavos de final, Asociación El Ceibo logró una valiosa victoria como local ante Tiro Federal de Morteros por 82 a 78, en un partido que tuvo emociones hasta el final. El encuentro se disputó este domingo por la noche en el estadio “Antonio Cena”.

El conjunto sanfrancisqueño mostró solidez durante gran parte del juego, especialmente en el tercer cuarto, pero sufrió un bajón en el último parcial que le dio vida a su rival. El último segmento fue 22 a 17 para la visita, que llegó a ponerse en partido en los minutos finales.

Pablo Grosso fue el máximo anotador de la noche con 23 puntos, mientras que en Tiro Federal cinco jugadores terminaron con doble dígito en su planilla individual, evidenciando un goleo repartido.

El segundo cruce se jugará este viernes en Morteros. Si El Ceibo logra repetir la victoria, accederá a los cuartos de final de la Liga Provincial A, etapa que definirá las plazas rumbo a la Liga Federal 2026.