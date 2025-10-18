El Tala fue derrotado por Unión de Oncativo por 74 a 70 en condición de visitante y quedó eliminado en los octavos de final de la Divisional “A” de la Liga Cordobesa del Centenario, tras perder la serie 2-0.

En un encuentro parejo desde el inicio, los dirigidos por Ramiro Ortiz lograron imponer condiciones en la primera mitad, destacándose por su solidez defensiva y eficacia ofensiva, lo que les permitió irse al descanso con una ventaja de 41-34, según consignó el medio original.

Sin embargo, en la segunda parte, el conjunto local ajustó su estrategia, mejoró su desempeño en la pintura y desde el perímetro logró dar vuelta el marcador. Aunque El Tala mantuvo la intensidad y luchó hasta el final, no pudo revertir el resultado.

Con esta derrota, el conjunto sanfrancisqueño finaliza su participación en el certamen provincial, sin alcanzar el objetivo de volver a clasificar a la Liga Federal por segundo año consecutivo.