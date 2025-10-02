El Superdomo será sede del Campeonato Challenger de Taekwon-Do del Interior
Este domingo 5 de octubre desde las 9, San Francisco vivirá una jornada a puro arte marcial con escuelas de todo el país y la presencia de campeones mundiales.
Una nueva fiesta deportiva llegará al Superdomo San Francisco este domingo 5 de octubre a partir de las 9 horas, con la realización del Campeonato Challenger del Interior de Taekwon-Do, organizado por la escuela del instructor Fabián Loyola.
El evento reunirá a escuelas de Buenos Aires, Santa Fe y Córdoba, y contará con la participación especial de recientes campeones mundiales en el último Mundial de Barcelona, España, lo que anticipa un torneo de gran nivel técnico y competitivo.
La competencia se desarrollará durante toda la jornada y contará con categorías desde los 4 años hasta veteranos, en diversas modalidades: formas individuales y por equipos, lucha individual y por equipos, y salto en alto con patada frontal.
La comunidad de San Francisco y la región está invitada a disfrutar de este evento abierto a todo público y pensado para toda la familia, con servicio de buffet disponible.
La Copa Challenger será el premio mayor en juego, en una jornada que promete espectáculo, disciplina y la pasión del Taekwon-Do en su máxima expresión.