El sueño del pibe: Borgognone se manifestó feliz por su debut en la primera de Sportivo

Seguramente el 1 de septiembre del 2021 sea una fecha que David nunca olvidará, es que ese día su sueño de chico se hizo realidad, vestir la camiseta de la "verde" en el plantel profesional. "Cuando me avisaron que tenía que ir a concentrar, no lo podía creer, me emocioné mucho", comentó Borgognone.

El delantero de Sportivo Belgrano de San Francisco, tuvo su paso por el Deportivo Josefina cuando disputaba el Baby Fútbol y luego se incorporó como jugador de la institución.

"En el club hace cuatro años que estoy, al principio apenas empecé me costaba jugar y con el pasar de los años pude ir mejorando y estoy tratando de seguir dando lo mejor de mí para poder crecer. Acá hay muy buena formación para los jugadores en inferiores", manifestó el "Toro" apodado por sus compañeros.

En la actualidad, David forma parte de la primera local del club y el fin de semana anterior a su primera concentración con el plantel mayor, había tenido su debut convirtiendo tres goles, lo que lo llevó a tener su reconocimiento.

"Sentí una felicidad enorme, lo vengo trabajando, esforzándome hace mucho tiempo y es un proceso que no es de un día para el otro, le va su tiempo y si es algo que te gusta, poder ver resultados es muy importante", comentó.

Consultado sobre su experiencia con el plantel profesional, manifestó: "Los chicos me trataron muy bien, todos me dijeron que yo iba a tener el apoyo de ellos y que me quede tranquilo que cualquier cosa que pase, ellos iban a estar ahí para ayudarme".

Además agregó que le dijeron que juegue tranquilo y que haga las cosas como las venía haciendo.

Por otra parte, en referencia al cuerpo técnico, expresó: "Me hablaron para que disfrute, un paso enorme para mí, el inicio de mi carrera y que lo aproveche".

Luego de ese miércoles 1 de septiembre, David volvió a los entrenamientos con sus compañeros de la local y ante la pregunta de cómo lo recibieron, señaló: "Estuvo muy bueno, todos me felicitaron, los chicos me pudieron ir a ver, haciendome el aguante. Hay un buen grupo y estoy muy feliz de eso".

Por último, haciendo hincapié en su debut, expuso "mi sueño era debutar en Sportivo y hoy estoy muy feliz porque lo logré". Aunque sostiene que sus objetivos son seguir mejorando como jugador, ser goleador en la local y sumar más minutos con el plantel. "Ahora mi ilusión es ser titular, estar entre los once", declaró.