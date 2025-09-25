Este sábado 27 de septiembre, San Francisco volverá a ser epicentro del deporte urbano con una nueva fecha del Circuito Cordobés de Skate, organizado por la Asociación de Skaters de Córdoba, con el acompañamiento de la Asociación Sanfrancisqueña de Skate y el apoyo de la Municipalidad de San Francisco.

El evento se desarrollará desde las 13:00 en el skatepark municipal, ubicado sobre avenida Cervantes, frente a la Sociedad Rural, y contará con la participación de deportistas de toda la provincia de Córdoba y de Santa Fe.

“Vamos a tener todas las categorías compitiendo. El año pasado se inscribieron cerca de 50 participantes y este año esperamos superar ese número”, adelantó el director de Deportes municipal, Juan Iturbur.

Las categorías en competencia serán: Iniciantes masculino y femenino, Principiantes, Senior masculino, Amateur femenino y masculino, además del atractivo especial del #BestTrick by @thisisbp, que repartirá $100.000 en efectivo al mejor truco del día.

Las inscripciones ya están abiertas online a través del siguiente enlace, aunque también podrán realizarse presencialmente el mismo sábado, hasta minutos antes del inicio del certamen.

Clínica gratuita con Joel Castro

Como antesala del evento, el viernes 26 a las 18:00 se desarrollará una clínica gratuita de skate en el mismo skatepark, dictada por el reconocido skater Joel Castro. “Es un skater muy conocido en todo el país y va a dar una clase abierta para todos los pibes de acá”, expresó Iturbur.

Más que una competencia

Además del espectáculo deportivo, la jornada incluirá una propuesta cultural y recreativa que contempla música en vivo con DJs del programa Música en Evolución, presencia de food trucks y un operativo completo de seguridad y emergencias, con sanitarios y servicio médico disponible.

De esta manera, San Francisco se posiciona una vez más como un punto de encuentro para la cultura urbana y el deporte alternativo, generando espacios de participación, aprendizaje y disfrute para toda la comunidad.