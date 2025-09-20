Este viernes por la mañana, el sueño comenzó a hacerse realidad para el sanfrancisqueño Facundo González, quien firmó su primer contrato profesional con River Plate, en un acto realizado en las oficinas del estadio Mâs Monumental. El vínculo se extenderá hasta el 31 de diciembre de 2028.

Facundo tiene 19 años, juega como marcador central zurdo en la División Reserva del club y forma parte del proyecto de formación que busca nutrir al plantel profesional. Nacido el 3 de abril de 2006 en San Francisco, Córdoba, sus primeros pasos los dio en el Centro Deportivo River, institución que participa en la Liga de Baby Fútbol local.

El joven defensor es una de las grandes promesas del semillero “millonario” y continúa dando pasos firmes en su carrera. Con este nuevo contrato, se consolida como parte del plantel que alimenta la base del primer equipo.

En la misma jornada, también firmaron contratos los futbolistas Agustín Obregón (extensión hasta diciembre de 2027) y Joaquín Flores (hasta diciembre de 2028).

González se suma así a la lista de deportistas locales que se abren camino en el fútbol profesional, llevando el nombre de San Francisco a uno de los clubes más grandes del país.