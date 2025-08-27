Benjamín Loyola, joven taekwondista oriundo de San Francisco, fue distinguido con el Diploma de Honor por el Senado de la Nación, en reconocimiento a los deportistas argentinos más destacados del año 2025. La ceremonia se realizó este martes en el Salón Azul del Palacio Legislativo.

Según se informó, Loyola integró la Selección Argentina de Taekwondo (ITF) que logró el título en el Mundial Juvenil disputado en Barcelona, uno de los logros deportivos más importantes para el país en lo que va del año.

La entrega de los Diplomas de Honor por parte del Senado se realizó con el objetivo de destacar a los representantes nacionales que se han desempeñado con excelencia en el ámbito deportivo durante 2025.

Actualmente, Benjamín continúa en Buenos Aires entrenando intensamente durante toda la semana, hasta el sábado, para participar del Torneo Metropolitano, considerado uno de los campeonatos más importantes del circuito argentino.

Según confirmó su padre, el joven se entrena en la sede del grupo liderado por Natalia Matrella, una de las formaciones de mayor prestigio a nivel nacional.